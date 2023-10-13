Renault Megane Ekim ayı fiyat listesi şahane, almamak bahane!

Renault Megane Sedan, sadece şık tasarımıyla değil, aynı zamanda Ekim ayına özel fırsatlarla da dikkat çekiyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Megane Sedan, yeni sahiplerini bekliyor.

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg

Renault Megane Sedan Joy donanımı, 1.3 litrelik Tce motoruyla güçlü bir performans sunuyor. 140 beygirlik motoruyla dikkat çeken bu model, hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşlerde etkileyici bir deneyim sunuyor.

Ekim ayında Renault Megane Sedan Joy modeli için özel bir kampanya bulunuyor. Normalde 1.089.000 TL olan fiyatı, bu kampanya ile 1.031.000 TL'ye düşüyor. Bu indirimle Renault Megane Sedan Joy, daha da cazip hale geliyor.

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg

Eğer otomatik vites tercih ediyorsanız, Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC modeli sizin için ideal olabilir. Bu model, 140 beygirlik motoru ve otomatik şanzımanıyla konforlu bir sürüş sunuyor.

Ekim ayı kampanyası kapsamında Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC modeli için özel bir indirim bulunuyor. Normalde 1.164.000 TL olan fiyatı, kampanya ile 1.164.000 TL'ye düşürülüyor.

Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg

Renault Megane Sedan Joy Comfort, konfor ve performansı bir araya getiren bir seçenek sunuyor. 140 beygirlik motoru ve otomatik şanzımanıyla bu model, sürücü ve yolcu konforunu ön planda tutuyor.

Ekim ayındaki özel kampanya ile Renault Megane Sedan Joy Comfort modeli için fiyatlar daha da çekici hale geliyor. Normalde 1.179.000 TL olan fiyatı, kampanya ile 1.179.000 TL'ye düşürülüyor.

Renault Megane Sedan Touch 1.3 Tce EDC 140 bg

Renault Megane Sedan Touch modeli, 1.3 litrelik Tce motoru ve otomatik şanzımanıyla performansı ve konforu bir araya getiriyor. Şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde etkileyici bir deneyim sunan bu model, Ekim ayı kampanyasıyla daha da cazip hale geliyor.

Ekim ayındaki kampanya kapsamında Renault Megane Sedan Touch modeli için fiyatlar oldukça cazip. Normalde 1.205.000 TL olan fiyatı, kampanya ile 1.205.000 TL'ye düşürülüyor.

Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg

Dizel motor tercih edenler için Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC modeli ideal bir seçenek olabilir. Bu model, 115 beygirlik motoru ve otomatik şanzımanıyla ekonomik bir sürüş sunuyor.

Ekim ayındaki kampanya ile Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC modeli için özel bir indirim bulunuyor. Normalde 1.363.900 TL olan fiyatı, kampanya ile 1.363.900 TL'ye düşürülüyor.

Renault Megane Sedan Icon 1.3 Tce EDC 140 bg

Renault Megane Sedan Icon modeli, 1.3 litrelik Tce motoru ve otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Bu model, hem şık tasarımı hem de güçlü performansıyla öne çıkıyor. Ekim ayında Renault Megane Sedan Icon modeli için özel bir kampanya bulunuyor. Normalde 1.276.000 TL olan fiyatı, kampanya ile 1.276.000 TL'ye düşürülüyor.

Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC 115 bg

Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC modeli, ekonomik dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Bu model, yakıt tasarrufu ve performansı bir arada sunuyor. Ekim ayı kampanyası kapsamında Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC modeli için özel bir indirim bulunuyor. Normalde 1.435.000 TL olan fiyatı, kampanya ile 1.435.000 TL'ye düşürülüyor.