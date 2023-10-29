Renault kampanyanın hasını yaptı: 498.900 TL, 500.500 TL ve 561.500 TL'ye indirdi! Özel fiyat verdiler

Ekim ayında, otomobil fiyatlarına zam yapmamakla kalmayıp özel kampanyalarla müşterilere önemli avantajlar sunmaya başladılar.

ÖTV Muafiyeti ile Sıfır Kilometre Otomobil Alımı!

Otomobil firmaları, sıfır kilometre otomobil alımında müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan biri de ÖTV muafiyeti ile satılan araçlar. Ancak bu fırsattan yararlanmak için yüzde 90 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Bu koşulu taşıyan vatandaşlar, sıfır kilometre otomobil alırken ÖTV ödemesi yapmıyorlar.

Önceleri ÖTV'siz otomobil satışlarına bayiler sıcak bakmıyordu. Ancak son iki yılda bu alanda özel kampanyalarla satışlar hız kazandı. Renault, bu alanda dikkat çeken markalardan biri olarak öne çıkıyor.

Renault’tan ÖTV Muafiyetli Sıfır Otomobiller!

Renault, özel kampanyalarıyla sıfır kilometre otomobil almak isteyenlere cazip teklifler sunuyor. İşte bazı Renault modelleri için ÖTV muafiyetli fiyatlar:

Renault Taliant otomatik vitesli versiyonu 498.900 TL

Renault Clio otomatik vitesli versiyonu 500.500 TL

Renault Megane Sedan ÖTV muafiyeti ile 561.500 TL

Bu özel fiyatlar, Salı gününe kadar geçerli olacak. Salı günü ise Kasım ayı fiyat listesi açıklanacak ve ÖTV muafiyetli otomobillerin yeni fiyatları belirlenecek.

Otomobil sahibi olmak isteyenler için bu kampanyalar, sıfır kilometre bir araca sahip olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Siz de bu özel fırsatları değerlendirerek hayalinizdeki otomobile sahip olabilirsiniz.

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil alımı için sunulan ÖTV muafiyeti gibi fırsatlar, otomobil sahibi olmayı düşünenler için büyük bir avantaj sunuyor. Bu kampanyaları yakından takip ederek, bütçenize uygun bir sıfır kilometre otomobile sahip olabilirsiniz.

Yeni Otomobil Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Sıfır kilometre otomobil almayı düşünenler için ÖTV muafiyeti gibi avantajlar önemli bir etken olabilir, ancak yeni bir otomobil satın alırken dikkat edilmesi gereken diğer faktörler de unutulmamalıdır:

Bütçenizi Belirleyin

Öncelikle ne kadarlık bir bütçeye sahip olduğunuzu net bir şekilde belirlemelisiniz. Sadece aracın satın alma fiyatını değil, aynı zamanda sigorta, vergi, yakıt ve bakım gibi diğer maliyetleri de hesaba katmalısınız. Böylece bütçeniz çerçevesinde en uygun otomobili seçebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza Uygun Modeli Seçin

Otomobil alırken ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Aile boyutunuz, kullanım sıklığınız, yol koşulları gibi faktörler, hangi tür otomobilin sizin için en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. SUV, sedan, hatchback gibi farklı kasa tipleri arasından seçim yapmalısınız.

Yakıt Tüketimi ve Çevresel Etkileri Değerlendirin

Yeni bir otomobilin yakıt tüketimi ve çevresel etkileri önemli bir rol oynar. Daha düşük yakıt tüketimi, hem bütçenize katkı sağlar hem de çevre dostu bir tercih olabilir. Bu nedenle otomobilin yakıt verilerini ve emisyon değerlerini incelemekte fayda var.

Test Sürüşü Yapın

Otomobil almadan önce mutlaka test sürüşü yapmalısınız. Araç, sürüş konforu, görüş açısı, iç mekan ergonomisi gibi faktörler test edilmelidir. Ayrıca otomobilin sürüş özelliklerini de değerlendirmeniz önemlidir.

Garanti ve Servis Hizmetleri

Otomobilinize verilen garanti süresi ve servis hizmetleri de dikkate alınmalıdır. Garanti süresi ne kadar uzunsa, olası arızalara karşı o kadar güvende olursunuz. Ayrıca yakınınızda bulunan yetkili servis merkezlerinin olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Finansman ve Kredi Seçeneklerini İnceleyin

Otomobilinizi nasıl finanse edeceğinizi düşünmelisiniz. Kredi, leasing veya nakit ödeme gibi farklı finansman seçeneklerini inceleyerek en uygun olanını seçebilirsiniz. Faiz oranlarına ve ödeme koşullarına dikkat etmelisiniz.