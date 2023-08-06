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Renault Clio modellerine 130.000 TL zam geldi! Yeni Ağustos 2023 fiyat listesi vatandaşları ters düz etti!

Otomobil sektöründeki ekonomik değişimler, Renault Clio modellerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Haziran 2023 itibarıyla popüler Joy ve Touch serilerine yapılan zamlar, otomobil severleri tedirgin ediyor.

Renault Clio modellerine 130.000 TL zam geldi! Yeni Ağustos 2023 fiyat listesi vatandaşları ters düz etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Temmuz 2023 ve 7 Ağustos 2023 tarihlerinde uygulanan fiyat artışları, tüketicilerin bütçesine bir darbe daha vuruyor. Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg modeli, Haziran 2023'te 691.000 TL fiyatla satışa sunulmuştu. Ancak Temmuz 2023'te yapılan zamlarla birlikte fiyatı 817.000 TL'ye yükseldi. 7 Ağustos 2023 itibarıyla ise Joy 1.0 SCe 65 bg modelinin fiyatı 826.900 TL olarak açıklandı. Bu artış, bu modeli tercih eden müşterileri düşündürmeye yetiyor.

Bütçe dostu Renault Clio, performansı ve yakıt verimliliğiyle oldukça dikkat çekiyor. WLTP'ye göre birleşik CO2 emisyonu 130 g/km, birleşik yakıt tüketimi ise 5,8 lt/100 km seviyesindedir. Clio'nun maksimum hızı 160 km/s olup, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 17,1 saniyede gerçekleştirebilir. Bu özellikleriyle Clio, çevre dostu ve dinamik bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

Renault Clio Fiyat Listesi (Haziran 2023, Temmuz 2023 ve Ağustos 2023):

  • Joy 1.0 SCe 65 bg: 691.000 TL / 817.000 TL / 826.900 TL
  • Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 766.900 TL / 907.000 TL / 921.900 TL
  • Touch 1.0 TCe 90 bg: 728.000 TL / 868.000 TL / 868.000 TL
  • Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 792.000 TL / 948.000 TL / 959.900 TL
  • Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 847.000 TL / 1.018.000 TL / 1.018.000 TL

Renault Clio modellerindeki fiyat artışları, tüketicilerin araç seçimi konusunda daha dikkatli olmalarına neden oluyor. Bütçe planlamalarını gözden geçirerek en uygun seçeneği belirlemek önem kazanıyor.

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