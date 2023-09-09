Advert

Renault bu ay indirime doymuyor! Clio fiyatı binlerce TL düştü! Güncel fiyat listesi mest etti!

Renault Clio, performansı, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle sizi etkileyebilir. Üstelik şimdi sunulan bu indirim fırsatlarıyla daha da cazip hale geliyor.

Renault bu ay indirime doymuyor! Clio fiyatı binlerce TL düştü! Güncel fiyat listesi mest etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 09:48

Clio fiyatı binlerce TL düştü! Renault bu ay indirime doymuyor- Araç almak isteyenler için müjdeli haber geldi! Renault Clio'da bu ay özel sınırlı stoklarla 2023 Model Clio Joy 1.0 SCe 65bg ve Joy 1.0 TCe 90bg alımlarında tam 65 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. İşte indirimli Renault almak isteyenlerin merak ettiği detaylar ve fiyat listesi...

Clio, en çok tercih edilen modellerden biri olmasıyla bilinirken dinamik hatları ve göz alıcı özellikleriyle güçlü bir otomobil deneyimi sunuyor. Multi Sense sürüş deneyim teknolojisi, sürücü odaklı ve kişiselleştirilebilir yapısıyla 9,3 inç boyutlu dikey tablet ekranıyla sürücülerin beğenisini kazanıyor. Vergi levhası üzerindeki bu indirimler sayesinde artık normal fiyatın 65 bin TL altında bir Clio sahibi olmak mümkün.

Renault Clio Yakıt Tüketimi Nasıl?

1.0 SCe 65 bg

  • Düşük: 6.7 litre
  • Orta: 5.2 litre
  • Yüksek: 5.0 litre

1.0 TCe 90 bg

  • Düşük: 7 litre
  • Orta: 5.1 litre
  • Yüksek: 4.7 litre

Güncel Renault Fiyat Listesi

  • Joy 1.0 SCe 65 bg: 813.000 TL
  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 TL
  • Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 TL

Eğer yeni bir otomobil düşünüyorsanız, Renault Clio'nun bu özel kampanyasını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsat sınırlı stoklarla geçerli, bu yüzden acele etmek önemli olabilir.

Benzer Haberler
Pazartesi Sabahı ATM'den Çekeceksiniz TCKN 0,2,4,6,8 Olana 20.000 TL Ödenecek Pazartesi Sabahı ATM'den Çekeceksiniz TCKN 0,2,4,6,8 Olana 20.000 TL Ödenecek
Ve SSK BAĞ-KUR'lu İçin Zam Vakti! 4A 4B 4C Karar Kılındı! Yüzde 37+ Refah Payı En Düşük 10,417 TL Açıklandı Ve SSK BAĞ-KUR'lu İçin Zam Vakti! 4A 4B 4C Karar Kılındı! Yüzde 37+ Refah Payı En Düşük 10,417 TL Açıklandı
Bakanlık Duyurdu 12 Eylül 09.00'da 1100 TL Ödenecek! Tek Şart Bugün Girin Bakanlık Duyurdu 12 Eylül 09.00'da 1100 TL Ödenecek! Tek Şart Bugün Girin
Kredi Puanı Sıfır Olana Müjde! Bankalar Riske Girdi Anında Ödeyecek Kredi Puanı Sıfır Olana Müjde! Bankalar Riske Girdi Anında Ödeyecek
22 GÜN Kaldı Hemen Yapmanız Lazım IBAN'a 1.000 TL Ödenecek 22 GÜN Kaldı Hemen Yapmanız Lazım IBAN'a 1.000 TL Ödenecek
Son Dakika Sabah Sabah Açıklandı! Her Çocuk için 1.000 TL Ödemeler Başladı Son Dakika Sabah Sabah Açıklandı! Her Çocuk için 1.000 TL Ödemeler Başladı
ÇOK OKUNANLAR
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı
  • 06-09-2023 14:02

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı