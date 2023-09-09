Renault bu ay indirime doymuyor! Clio fiyatı binlerce TL düştü! Güncel fiyat listesi mest etti!

Clio fiyatı binlerce TL düştü! Renault bu ay indirime doymuyor- Araç almak isteyenler için müjdeli haber geldi! Renault Clio'da bu ay özel sınırlı stoklarla 2023 Model Clio Joy 1.0 SCe 65bg ve Joy 1.0 TCe 90bg alımlarında tam 65 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. İşte indirimli Renault almak isteyenlerin merak ettiği detaylar ve fiyat listesi...

Clio, en çok tercih edilen modellerden biri olmasıyla bilinirken dinamik hatları ve göz alıcı özellikleriyle güçlü bir otomobil deneyimi sunuyor. Multi Sense sürüş deneyim teknolojisi, sürücü odaklı ve kişiselleştirilebilir yapısıyla 9,3 inç boyutlu dikey tablet ekranıyla sürücülerin beğenisini kazanıyor. Vergi levhası üzerindeki bu indirimler sayesinde artık normal fiyatın 65 bin TL altında bir Clio sahibi olmak mümkün.

Renault Clio Yakıt Tüketimi Nasıl?

1.0 SCe 65 bg

Düşük: 6.7 litre

Orta: 5.2 litre

Yüksek: 5.0 litre

1.0 TCe 90 bg

Düşük: 7 litre

Orta: 5.1 litre

Yüksek: 4.7 litre

Güncel Renault Fiyat Listesi

Joy 1.0 SCe 65 bg: 813.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 TL

Eğer yeni bir otomobil düşünüyorsanız, Renault Clio'nun bu özel kampanyasını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsat sınırlı stoklarla geçerli, bu yüzden acele etmek önemli olabilir.