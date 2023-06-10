Rekor üstüne rekor kırıyor! KKM faiz getirisi roket gibi: 50.000 TL kazanabilirsiniz!

2021 yılının sonunda döviz kurlarındaki yükselişi engellemek amacıyla uygulanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, son üç aylık süreçte elde edilen getiri miktarıyla dikkatleri üzerine çekti. Dolar kuru, 3 ay önce 18.95 TL seviyesindeyken, şu anda 23 lira 41 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Bu dövizdeki yükseliş, KKM hesaplarının getirisinin de rekor düzeylere çıkmasını sağladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, "KKM, zenginlere devlet kasasından sermaye aktarımı yapılan bir sistem haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, biriken KKM hesaplarıyla ilgili de bir açıklama yaparak, "BDDK verilerine göre, yılbaşında 1 trilyon 370 milyar lira olan KKM hesaplarının tutarı Haziran ayında 2 trilyon 533 milyar lirayı aştı. KKM hesaplarındaki 1 trilyon liradan fazla artış, ekonomi için ciddi bir risk oluşturuyor. Her döviz kurundaki artış, Hazine'ye ve devlet bütçesine ek maliyet getiriyor. Üç ay önce yüzde 20 faizle 1 milyon liralık KKM hesabı açtıran bir kişiye, üç aylık vade sonunda 50 bin lira faiz ödenmesi gerekirken, KKM sistemi nedeniyle Hazine'den 180 bin lira daha ödeme yapılıyor. Böylece toplamda üç aylık faiz kazancı 230 bin lirayı buluyor" dedi.

KKM'nin zenginleri daha da zenginleştirdiğini belirten Bakırlıoğlu, "KKM, zenginlere devlet kasasından sermaye aktarımı yapılan bir sistem haline gelmiştir. Bu sistem bütçeye büyük bir yük getiriyor ve sürdürülebilir değildir. Bu sisteme sahip olanlar, kar elde etti; bir de bankalar. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyoruz. Kâğıt üzerinde faiz düşmüş gibi gözükse de gerçekte faizler kat kat artmış durumda. Faizlerin gerçekten düşüp düşmediğini veya arttığını Cumhurbaşkanı'na sormak gerekiyor. Sermaye aktarımı ve yüksek faize dayalı olan KKM sisteminden bir an önce vazgeçilmelidir.