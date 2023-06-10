  • 10 HAZİRAN Cumartesi 13:52
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Rekor üstüne rekor kırıyor! KKM faiz getirisi roket gibi: 50.000 TL kazanabilirsiniz!

2021 yılının sonunda döviz kurlarındaki yükselişi engellemek amacıyla uygulanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, son üç aylık süreçte elde edilen getiri miktarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rekor üstüne rekor kırıyor! KKM faiz getirisi roket gibi: 50.000 TL kazanabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2023 12:34

2021 yılının sonunda döviz kurlarındaki yükselişi engellemek amacıyla uygulanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, son üç aylık süreçte elde edilen getiri miktarıyla dikkatleri üzerine çekti. Dolar kuru, 3 ay önce 18.95 TL seviyesindeyken, şu anda 23 lira 41 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Bu dövizdeki yükseliş, KKM hesaplarının getirisinin de rekor düzeylere çıkmasını sağladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, "KKM, zenginlere devlet kasasından sermaye aktarımı yapılan bir sistem haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, biriken KKM hesaplarıyla ilgili de bir açıklama yaparak, "BDDK verilerine göre, yılbaşında 1 trilyon 370 milyar lira olan KKM hesaplarının tutarı Haziran ayında 2 trilyon 533 milyar lirayı aştı. KKM hesaplarındaki 1 trilyon liradan fazla artış, ekonomi için ciddi bir risk oluşturuyor. Her döviz kurundaki artış, Hazine'ye ve devlet bütçesine ek maliyet getiriyor. Üç ay önce yüzde 20 faizle 1 milyon liralık KKM hesabı açtıran bir kişiye, üç aylık vade sonunda 50 bin lira faiz ödenmesi gerekirken, KKM sistemi nedeniyle Hazine'den 180 bin lira daha ödeme yapılıyor. Böylece toplamda üç aylık faiz kazancı 230 bin lirayı buluyor" dedi.

Rekor üstüne rekor kırıyor! KKM faiz getirisi roket gibi 50.000 TL kazanabilirsiniz!

KKM'nin zenginleri daha da zenginleştirdiğini belirten Bakırlıoğlu, "KKM, zenginlere devlet kasasından sermaye aktarımı yapılan bir sistem haline gelmiştir. Bu sistem bütçeye büyük bir yük getiriyor ve sürdürülebilir değildir. Bu sisteme sahip olanlar, kar elde etti; bir de bankalar. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyoruz. Kâğıt üzerinde faiz düşmüş gibi gözükse de gerçekte faizler kat kat artmış durumda. Faizlerin gerçekten düşüp düşmediğini veya arttığını Cumhurbaşkanı'na sormak gerekiyor. Sermaye aktarımı ve yüksek faize dayalı olan KKM sisteminden bir an önce vazgeçilmelidir.

  • Etiketler
Bayram öncesi büyük jest! Beyaz ve kırmızı ete müthiş indirim! Kıyma 289 TL, Kuşbaşı 305 TL, 1 Kg Levrek 119 TL
Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor?
Benzer Haberler
İlk kez araba alacaklara jest yapıldı! ÖTV sıfırlandı! Fiat, Renault, Opel liste fiyatı üzerinden indirim üstüne indirim yaptı İlk kez araba alacaklara jest yapıldı! ÖTV sıfırlandı! Fiat, Renault, Opel liste fiyatı üzerinden indirim üstüne indirim yaptı
Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor? Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi

BMW kallavi zam yaptı! Yeni fiyat listesi yayınlandı: En ucuz BMW fiyatı 1.499.800 TL oldu!
  • 10-06-2023 11:02

BMW kallavi zam yaptı! Yeni fiyat listesi yayınlandı: En ucuz BMW fiyatı 1.499.800 TL oldu!

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi