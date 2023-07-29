Rekor üstüne rekor! BİST100 endeksi uçtu gitti! Bu hisselere yatırım yapan paraya para demedi!

Bu hisselere yatırım yapan paraya para demedi! Rekor üstüne rekor! BİST100 endeksi uçtu gitti- Borsa İstanbul'un BIST100 endeksi, geçmiş tüm zamanların rekor seviyesine çıkarak dünkü kapanışını gerçekleştirdi. Borsa'da yaşanan yükselişle birlikte kazandıran ve kaybettiren hisseler de ortaya çıktı.

Dünya genelinde en çok kazandıran borsalar arasında yer alan Borsa İstanbul, yeni bir rekor daha kırdı. BIST100 Endeksi, dünkü işlem gününde 6.925 puandan açılarak haftanın son işlem gününde 7.000 puanın üzerine çıktı ve tarihi bir rekor elde etti. Endeks, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği rekor seviyeyi aşarak yüzde 2'nin üzerinde bir yükselişle 7.007 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'un dünya zirvesine çıkması, piyasada önemli bir etki yarattı ve 1.3 trilyon TL'lik bir yükseliş yaşandı.

BIST-100 endeksinde dünkü kapanışta en çok yükselen beş hisse şunlardı:

TTRAK GSDHO KCHOL IPEKE AKBNK

Dünkü kapanışta en çok kaybettiren hisseler ise şunlardı:

PENTA SELEC SMRTG QUAGR ISGYO

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.

Borsa'daki bu rekor kapanış ve yatırım fırsatları, yatırımcılar için önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar, uzmanların önerilerine dikkat ederek ve piyasa analizlerini göz önünde bulundurarak kazançlı yatırımlar yapabilirler.

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri takip ederek, doğru yatırım stratejileriyle başarıya ulaşmak için harekete geçebilirsiniz.