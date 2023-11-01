Reeder, Xiaomi, Samsung, Realme, Wiko, General Mobile Kasım ayı ÖTV'siz fiyatları kaç para? Satışlar bugün başladı!

Bu önemli kararın teknoloji pazarına etkilerini ve vergisiz telefonların listesini incelemek için okumaya devam edin. ÖTV veya Özel Tüketim Vergisi, Türkiye'de özel tüketim ürünlerine uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, özellikle lüks ürünler ve teknoloji ürünleri gibi belirli malların satışında kullanılır. Devlet, ÖTV'yi değiştirerek veya sıfırlayarak belirli ürünleri daha erişilebilir hale getirebilir.

Gençler için Müjde: Telefon ve Bilgisayar Ürünlerinde ÖTV Sıfırlanıyor

Gençler için harika bir haber: Telefon ve bilgisayar ürünlerinde ÖTV sıfırlanacak! Bu karar, gençlerin teknolojiye daha uygun fiyatlarla erişmelerine olanak tanıyacak. İşte vergisiz telefonlar için birkaç örnek:

Xiaomi Redmi 12 128 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili)

Fiyat: 9.199,00 TL

Samsung Galaxy A24 128 GB 6 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

Fiyat: 8.369,00 TL

Wiko T60 256 GB 8 GB Ram (Wiko Türkiye Garantili)

Fiyat: 8.499,00 TL

Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili)

Fiyat: 8.899,00 TL

Bu sadece birkaç örnek, ancak ÖTV indirimi sayesinde çok daha fazla telefon ve bilgisayar ürünü uygun fiyatlarla gençlerin erişimine sunulacak.

Vergisiz Telefonlar: Gençler için Harika Seçenekler

Gençler için telefon almak artık daha uygun hale geliyor. İşte vergisiz telefonlarla ilgili daha fazla seçenek:

Samsung Galaxy M14 128 GB 4 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

Fiyat: 6.396,18 TL

Reeder P13 Blue Max 2022 128 GB (Reeder Türkiye Garantili)

Fiyat: 2.809,43 TL

Realme C55 256 GB 8 GB Ram (Realme Türkiye Garantili)

Fiyat: 7.399,00 TL

General Mobile Gm 22 32 GB (General Mobile Garantili)

Fiyat: 3.529,00 TL

Bu telefonlar, gençlerin bütçesine uygun fiyatlarla teknolojiye ulaşmalarını sağlayacak.

Türkiye'de milyonlarca gencin beklediği ÖTV indirimi sonunda gerçekleşiyor. Telefon ve bilgisayar ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Artık daha fazla genç, vergisiz telefonlar ve bilgisayarlarla teknolojiye erişebilecek. Bu önemli adım, gençlerin eğitimden eğlenceye kadar birçok alanda teknolojik gelişmelere adım atmalarına yardımcı olacak.