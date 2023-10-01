Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

Xiaomi'nin başarılı alt markası Redmi, son olarak Note 13 serisini tanıttı. Özellikle üst segmentte konumlandırılan Redmi Note 13 Pro+ modeli, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti. Şimdi bu modelin global versiyonunun yakında çıkacağına dair işaretler mevcut.

Global Lansmana Az Kaldı Redmi Note 13 Pro+ modeli, IMDA veri tabanında 23090RA98G model numarasıyla kayıtlı. Bu model numarasının sonundaki 'G' harfi, cihazın global versiyonunu temsil ediyor. Bu bilgi, modelin küresel pazara yakın zamanda sunulacağını gösteriyor.

Redmi Note 13 Pro+ Teknik Özellikler:

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultra

MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM: 12GB / 16 GB

12GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ekran: 6,67 inç, kavisli AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10 desteği

6,67 inç, kavisli AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10 desteği Ön Kamera: 16 Megapiksel

16 Megapiksel Arka Kamera: Ana Kamera: 200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP3 8 Megapiksel ultra geniş açılı 2 Megapiksel derinlik sensörü

İşletim Sistemi: Android 13 üzerinde çalışan MIUI 14

Android 13 üzerinde çalışan MIUI 14 Batarya: 5000 mAh kapasiteli ve 120W hızlı şarj desteği

5000 mAh kapasiteli ve 120W hızlı şarj desteği Diğer Özellikler: Parmak izi sensörü, 3,5mm kulaklık girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G bağlantı, IR Blaster, Dolby Vision ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık.

Xiaomi'nin bu yeni modeli, özellikle kamera ve ekran teknolojisi ile öne çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü ana kameranın yanı sıra, geniş depolama seçenekleri ve güçlü işlemci, cihazın performans meraklıları için ideal bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Global lansmanın ne zaman olacağını ise yakın zamanda öğrenmemiz mümkün olacak.