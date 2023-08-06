Rakamlar yenilendi! Bankada parası olan göbek atıyor! Oturduğunuz yerden kılınızı kıpırdatmadan 2.915,07 TL getiri

Bankaların mevduat hesapları için sunduğu yüksek faiz oranları, tasarruf sahiplerinin birikimlerine ek getiri sağlamasına olanak tanımaktadır. Yatırımcılar, belirli bir süre boyunca paralarını mevduat hesaplarında tutarak faiz geliri elde edebilirler. Bu süreç, tasarruf sahiplerinin finansal hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Faiz Oranlarının Önemi ve Araştırmaların Rolü

Faiz oranları, tasarruf sahipleri için büyük bir öneme sahiptir. Bankaların güncellediği ve yükselttiği faiz oranları, tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarına daha fazla ilgi göstermelerine neden olmaktadır. 32 günlük mevduat faiz oranlarına yönelik yapılan araştırmalar, yatırımcıların bu hesaplardan elde edecekleri getiri potansiyelini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu araştırmalar, tasarruf sahiplerinin en iyi ve en kazançlı mevduat seçeneklerini değerlendirebilmelerine katkı sağlamaktadır.

100.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%31

Faiz Oranı

2.581,92 TL

Net Kazanç

102.581,92 TL

Odea

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Standart Vadeli Hesap

%34

Faiz Oranı

2.831,78 TL

Net Kazanç

102.831,78 TL

Alternatif Bank

VOV Hesap

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

2.915,07 TL

Net Kazanç

102.915,07 TL

ON

ON Plus

Standart Vadeli Hesap

%34

Faiz Oranı

2.831,78 TL

Net Kazanç

102.831,78 TL

