‘R’ Harfini Söyleyemeyen Çocuklar İçin Gizli Neden: Dil Bağı

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Dilan Altıntaş Ural, çocuklarda sık karşılaşılan konuşma bozukluklarının arkasında gizli bir nedenin yatabileceğine dikkat çekti.

‘R’ Harfini Söyleyemeyen Çocuklar İçin Gizli Neden: Dil Bağı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-03-2025 17:49

Altıntaş Ural, özellikle “r, l, s, t, z” gibi harfleri söylemekte güçlük yaşayan çocuklarda dil bağı (ankiloglossi) ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Dil bağı, dili ağız tabanına bağlayan frenulum adı verilen dokunun normalden kısa veya kalın olmasıdır. Bu durum, dilin yukarıya veya dışa hareketini kısıtlar” açıklamasını yaparak dil bağının doğuştan gelen bir durum olduğunu ifade eden Dr. Altıntaş Ural, emzirme güçlüğü, yetersiz kilo alımı, ağızdan sürekli tükürük akması ve konuşma sırasında bazı sesleri çıkaramama gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini söyledi.

Dr. Ural, “Dil bağı olan çocuklar özellikle 3 yaş sonrasında bazı sesleri çıkarırken zorlanabilir. ‘R’ harfini yuvarlayamama, ‘l’ ya da ‘s’ gibi sesleri net söyleyememe durumu sık görülür.” Dedi. Tanının genellikle fizik muayene ile konulduğunu belirten Dr. Altıntaş Ural, dilin damağa değdirilmesi veya dışarı çıkarılması gibi hareketlerin istenerek çocuğun dil fonksiyonlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Erken tanının önemine değinen Ural, “Bebeklerde emme sorunu varsa ilk günlerde, konuşma öncesi dönemde ise en geç 6’ncı aya kadar müdahale edilmesi önerilir. Gerekli durumlarda frenotomi işlemiyle dil bağı kesilerek dil serbestleştirilir.” Şeklinde konuştu.

Dil bağı ameliyatının çoğu zaman çok kısa sürdüğünü ve anestezi gerektirmediğini söyleyen Dr. Altıntaş Ural, işlem sonrası başarıyı artırmak için düzenli dil egzersizlerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Dr.  Ural şöyle devam etti ; ““Dil bağı sadece fiziksel değil, sosyal ve gelişimsel etkiler de yaratabilir. Zamanında fark edilip müdahale edilmezse, çocuğun özgüvenini bile etkileyebilir.”

Dil bağı vakalarının toplumda sanılandan daha yaygın olduğunun altını çizen Ural, ebeveynleri çocuklarının konuşma gelişimini dikkatle izlemeleri konusunda uyardı

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