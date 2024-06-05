QNB Finansbank'tan Bayrama Özel: Faturalarını Ödeyen Herkese 750 TL İade Fırsatı!

Bayram öncesinde milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek bir kampanya haberi geldi! QNB Finansbank, müşterilerine özel bir fırsat sunarak evlerine gelen elektrik, su veya doğalgaz faturalarını ödeyen herkesi 750 TL'ye varan fatura iadesiyle ödüllendiriyor. Bu müjdeli haber, hem ekonomik olarak rahatlamak isteyenlerin yüzünü güldürecek hem de bayram öncesinde ekstra bir motivasyon kaynağı olacak.

Faturalarını Öde, ParaPuan Kazan! QNB Finansbank'ın düzenlediği bu özel kampanya, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödeyen tüm aboneleri kapsıyor. Kampanyaya katılmak için 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında QNB Mobil üzerinden uzaktan müşteri olmak ve görüntülü görüşme yapmak gerekiyor. Katılımcılar, her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 250 TL olmak üzere toplamda 750 TL'ye varan ParaPuan kazanma şansı elde ediyorlar. Kampanya süresince, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesapları kullanılarak verilecek yeni otomatik fatura ödeme talimatları için ParaPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Katılımcıların en az bir faturayı 30 Haziran 2024 tarihine kadar ödemeleri ve verilen talimatların 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Kampanyaya dahil olan müşteriler, ParaPuan'larını 25 gün boyunca kullanabilecekleri gibi, QNB Finansbank üye firmalarında ve POS noktalarında da harcayabilecekler.

Kazanılan ParaPuan'ların Kullanımı

Esneklik ve Avantajlar Kazanılan ParaPuan'lar, QNB Finansbank'ın üye firmalarında ve POS noktalarında harcanabileceği gibi, 25 gün boyunca da kullanılabiliyor. Bu da müşterilere geniş bir harcama esnekliği ve avantajlar sunuyor. Ayrıca, ParaPuan'larını kullanarak yapacakları alışverişlerde ekstra indirimlerden ve fırsatlardan yararlanma şansı elde ediyorlar. Fırsatları Kaçırmayın! QNB Finansbank'ın düzenlediği bu kampanya, bayram öncesinde ekonomik anlamda rahatlamak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Evine gelen faturaları ödeyen herkes, 750 TL'ye varan fatura iadesi fırsatını kaçırmamalı. Bu kampanya sayesinde, bayram alışverişlerinde ekstra bütçe oluşturabilir, sevdiklerinize daha özel hediyeler alabilirsiniz.

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz

Adımlar ve İpuçları QNB Finansbank müşterileri, kampanyadan yararlanmak için öncelikle QNB Mobil üzerinden uzaktan müşteri olmalı ve görüntülü görüşme yapmalıdır. Daha sonra, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesapları kullanarak yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri gerekmektedir. Bu talimatlarla birlikte kazanacakları ParaPuan'ları, 25 gün boyunca diledikleri gibi kullanabilirler.