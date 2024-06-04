QNB Finansbank Yeni Kredi Vereceğini Duyurdu! Sil Baştan Başlıyor! Başvuru Yapan 50.000 TL Alıyor! 

QNB Finansbank, finansal ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam ediyor. "Sil Baştan" adını verdiği yeni kredi ürünü ile kredi geçmişi bozuk olan veya kredi almamış olan kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın ve hayallerinize ulaşın!

SMS Kredi ile 50.000 TL'ye Kolayca Sahip Olun!

QNB Finansbank SMS kredi ile 50.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Başvuru yapmak çok kolay! Sadece TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atın. Kredi onayınız ve limitiniz SMS ile size bildirilecektir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank SMS kredi dışında, banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

TC kimlik numarası

Gelir belgesi

Nüfus kaydı belgesi

Diğer bankalara ait borçluluk belgesi

Kredi başvurusu değerlendirilirken, kredi geçmişiniz ve gelir durumunuz göz önünde bulundurulur. Kredi onayınız ve limitiniz size bildirilecektir.

QNB Finansbank Sil Baştan Kredi'nin Özellikleri: