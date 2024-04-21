QNB Finansbank Yeni Kredi Başlatıyor! Bu Sefer Başvuru Yapan 18 Yaş Üzeri 100.000 TL Alabilecek! QNB Finansbank yeni kredi kampanyası ile birlikte, Nakit ihtiyacı olan herkes için başvuru imkanı sağlayacak. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi ve kredi politikalarına uygun olan kişiler başvurularını yaparak 100.000 TL kredi ödemesi alabileceklerdir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi için banka kredi notunuzun olması ve yüksek olması durumunda ihtiyaç kredisi için 100 bin TL başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Kampanyası için Başvuru Nasıl Yapılır? SMS Kredi İle Onay Alınır mı?

QNB Finansbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 24 ay vadeli kredi verecektir. Kredi notu yüksek olan kişiler ise bankaya gitmeden başvuru yapabilirler. Bunun için bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzdan mesaj atmanız yeterli olacaktır.

SMS kredi için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. SMS ile kredi onayı alan kişiler bankaya giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusu için onay aldıklarını söyleyebilirler. Bu şekilde kredi ödemelerini sizlere yapacaklardır. QNB Finansbank şubelerinden ve internet sitesinden de başvuru yapabilirsiniz.