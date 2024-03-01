QNB Finansbank ve 4 DEV Bankadan Sıfır Faizli Kredi Başladı! 20.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi!

Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, vatandaşları kredi kartlarından uzaklaştırırken, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararıyla bankaların kredi imkanları da zor duruma soktu. Ancak, beklenenin aksine, 5 banka tarafından yapılan müjdeli açıklamalar, dar gelirli vatandaşları sevindirdi. Emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına yönelik faizsiz kredi imkanı sunulacağı haberi, milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İşte, detaylar...

QNB Finansbank: 6 Ay Vadeyle 30 Bin Lira Faizsiz Kredi!

QNB Finansbank, dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren bir adım attı. Banka, 20 bin TL nakit avans ve 10 bin TL kredi olmak üzere toplamda 30 bin lira faizsiz kredi imkanı sunacak. Geri ödeme ise 6 ay vadeyle ayda 5 bin lira olarak belirlendi. Başvuru için QNB Finansbank hesabı olmayanların, mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapabileceği belirtildi.

Akbank: Mobil Kullanıcılara %0 Faiz Fırsatı!

Akbank da faizsiz kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Mobil uygulamadan Akbank müşterisi olanlara özel olarak sunulan bu kampanya, 6 ay vadeli ve toplamda 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyor. 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ve 20 bin TL'lik taksitli avans, mobil bankacılık kullanıcıları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Denizbank: Her Ay 5 Bin Lira Geri Ödemeyle 30 Bin Lira Kredi!

Denizbank, faizsiz kredi kampanyasıyla vatandaşların yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Banka, 20 bin TL'lik kredi ve 10 bin TL'lik faizsiz nakit avansla toplamda 30 bin lira kredi sunacak. Geri ödeme planı ise her ay 6 ay boyunca 5 bin lira olarak belirlendi. Bu kampanya, dar gelirli kesimin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı amaçlıyor.

İş Bankası: Maximum Kart Sahiplerine Faizsiz Kredi Fırsatı!

İş Bankası, faizsiz kredi kampanyasıyla müşterilerine avantajlar sunuyor. İşCep kullanıcılarına özel olarak sunulan bu kampanya, Maximum Kart sahiplerine 30 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor. Ayrıca, hisse senedi işlemlerinde düşük komisyon oranı, ücretsiz Havale/EFT ve aidatsız kart gibi avantajlar da sunuluyor. İş Bankası, dijital bankacılığın gücünü kullanarak müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Garanti BBVA: Dijital Kanallardan Hızlı Başvuru İmkanı!

Garanti BBVA da faizsiz kredi kampanyasıyla vatandaşların yanında yer alıyor. Banka, dijital kanallar aracılığıyla hızlı başvuru imkanı sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kampanya kapsamında 6 ay vadeli ve toplamda 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Bu kampanya, Garanti BBVA'nın müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.