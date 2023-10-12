QNB Finansbank SMS atana 75.000 TL ödeme veriyor!

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile 75.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanma şansına sahip olacaklar. Kampanya, 24 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için birkaç farklı yöntem bulunuyor

SMS ile Başvuru Yapma: 75.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler, cep telefonları üzerinden SMS göndererek hızlıca başvuru yapabilirler. Başvuru için T.C. kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. İnternet Üzerinden Başvuru: QNB Finansbank'ın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu yöntemle başvurunuzu online olarak tamamlayabilirsiniz. Müşteri Hizmetleri Numarası: Bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Müşteri temsilcisi size gerekli bilgileri sağlayarak başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Banka Şubeleri: En yakın QNB Finansbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Bireysel müşteri temsilcileri size gerekli rehberlik ve desteği sağlayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Bu kredi kampanyası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir ve 18 yaşından büyük olan herkes başvurabilir. Özellikle daha önce banka işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamamış ve kredi puanı yeterli olan vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabilirler. Banka, kredi puanının 1200 ve üzeri olmasını talep etmektedir.

Kredi Detayları

QNB Finansbank'ın bu kampanyası, 75.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Kredilerde vade süresi 24 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vade seçeneği de bulunmaktadır. Ancak 100.000 TL ve üzeri krediler sadece 12 ay vade ile sunulmaktadır.

Bu kampanya, hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Başvuru işlemleri oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Kredi onaylandığında, kullanılabilecek tutar hemen hesabınıza yatırılır.