QNB Finansbank, müşterilerine sunduğu yenilikçi bir hizmet ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Artık, sadece SMS atarak Kişi Başı 150.000 TL'ye kadar değerlendirme yapmak mümkün!

QNB Finansbank SMS Atan Kişilere, Kişi Başı 150.000 TL'ye Kadar Değerlendirme Yapacak!

QNB Finansbank, müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılamak için yeni bir adım atmaktadır. SMS ile başvuru yaparak, kişi başı 150.000 TL'ye kadar krediye ulaşmak artık çok daha kolay. Bu hizmet, müşterilerin bankaya olan erişimini hızlandırmak ve finansal ihtiyaçlarını anında karşılamak amacıyla sunulmuştur.

SMS İle QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank, müşterilerine sunmuş olduğu bu hizmet ile bankacılık işlemlerini daha erişilebilir hale getirmektedir. Artık sıra beklemeden, uzun başvuru formlarını doldurmadan, sadece bir SMS ile ihtiyaç kredisine başvurmak mümkündür. Müşteriler, TC kimlik numaralarını 5030 numarasına göndererek hızlıca kredi başvurusu yapabilirler.

150.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi Şartları Nedir?

QNB Finansbank'ın sunmuş olduğu bu özel kredi fırsatından faydalanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Kredi şartları genellikle gelir durumu, kredi notu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. Ancak, bankanın politikaları doğrultusunda şartlar değişebileceğinden, detaylı bilgi almak önemlidir.