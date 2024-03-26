Qnb Finansbank Banka Hesabı Olanlar Dikkat! 50.000 TL Ödeme Gelir Belgesi İstenmeden Ödenecek

Qnb Finansbank Banka Hesabı Olanlar Dikkat! 50.000 TL Ödeme Gelir Belgesi İstenmeden Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2024 10:12

Qnb Finansbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası açıklandı. Banka üzerinden kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka kredi notu yüksek olan herkes başvurularını yapabilir ve kredi alabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Qnb Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı yazarak başvuru yapma şansınız vardır. 

QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bankanın başlattığı 50.000 TL'YE kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek. 50.000 TL kredi şartları kredi alacak kişiye göre değişiyor. emeklilere maaş taşıma ile kredi verilirken, çalışan kişiler 3 ay sigortalı olması gerekiyor. 

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişilere hemen aynı gün içinde destek verilecek. Banka hesabı olan kişiler bu kredileri Qnb mobil uygulaması üzerinden alabilecekler. Qnb Finansbank üzerinden kredi şartları uygun olanlar özellikle mobil uygulaması üzerinden kredi alacaklarsa 7 gün 24 saat bu işlemlerini bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabileceklerdir. Qnb Finansbank banka şubelerinden de kredi başvurusu alırken, en çok tercih edilen, haberin başında da verdiğimiz gibi SMS ile kredi başvurusu olmaktadır. Cep telefonu numarası üzerinden başvuru yapabilecek ve onaylanan kredileri hafta içi banka şubeleri üzerinden, hafta sonu mobil uygulaması üzerinden alabileceksiniz. 

Benzer Haberler
100.000 TL Borç Kapatma Destek Kredisi Başladı! 100.000 TL Kredi Başvurusu İle İlgili Bilgiler Paylaşıldı! 100.000 TL Borç Kapatma Destek Kredisi Başladı! 100.000 TL Kredi Başvurusu İle İlgili Bilgiler Paylaşıldı!
Son Dakika! 13 Milyon Emekliye Müjde! Cumhurbaşkanı Onayı İle 14500 TL Ödeme Başlıyor! Son Dakika! 13 Milyon Emekliye Müjde! Cumhurbaşkanı Onayı İle 14500 TL Ödeme Başlıyor!
Vakıfbank ve 2 bankadan destek duyurusu: 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı! Vakıfbank ve 2 bankadan destek duyurusu: 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı!
Sabah haberi, Ziraat Bankası 12000 TL ödemeler başlattı! Hemen bugün alabilirsiniz! Sabah haberi, Ziraat Bankası 12000 TL ödemeler başlattı! Hemen bugün alabilirsiniz!
17 Milyon 330 Bin Emekliye Müjdeler Geldi! Emekli Maaşlarına Ek Ödeme 11000 TL Oldu! Her Emekli Aldı! 17 Milyon 330 Bin Emekliye Müjdeler Geldi! Emekli Maaşlarına Ek Ödeme 11000 TL Oldu! Her Emekli Aldı!
Gece Açıklandı! Emekli Maaşlarını Alanlar Yarın ve Cuma Günü 8100 TL Ödeme Alıyor Gece Açıklandı! Emekli Maaşlarını Alanlar Yarın ve Cuma Günü 8100 TL Ödeme Alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı
  • 19-03-2024 12:59

Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu
  • 25-03-2024 10:38

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...
  • 22-03-2024 09:31

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor
  • 25-03-2024 10:12

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı
  • 21-03-2024 17:43

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı