Qnb Finansbank Banka Hesabı Olanlar Dikkat! 50.000 TL Ödeme Gelir Belgesi İstenmeden Ödenecek

Qnb Finansbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası açıklandı. Banka üzerinden kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka kredi notu yüksek olan herkes başvurularını yapabilir ve kredi alabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Qnb Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı yazarak başvuru yapma şansınız vardır.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bankanın başlattığı 50.000 TL'YE kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek. 50.000 TL kredi şartları kredi alacak kişiye göre değişiyor. emeklilere maaş taşıma ile kredi verilirken, çalışan kişiler 3 ay sigortalı olması gerekiyor.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişilere hemen aynı gün içinde destek verilecek. Banka hesabı olan kişiler bu kredileri Qnb mobil uygulaması üzerinden alabilecekler. Qnb Finansbank üzerinden kredi şartları uygun olanlar özellikle mobil uygulaması üzerinden kredi alacaklarsa 7 gün 24 saat bu işlemlerini bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabileceklerdir. Qnb Finansbank banka şubelerinden de kredi başvurusu alırken, en çok tercih edilen, haberin başında da verdiğimiz gibi SMS ile kredi başvurusu olmaktadır. Cep telefonu numarası üzerinden başvuru yapabilecek ve onaylanan kredileri hafta içi banka şubeleri üzerinden, hafta sonu mobil uygulaması üzerinden alabileceksiniz.