QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank SMS ile 3 Gün İçinde Nakit Ödeme Verecek!

QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank SMS ile 3 Gün İçinde Nakit Ödeme Verecek!

QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank SMS ile 3 Gün İçinde Nakit Ödeme Verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 12:50

QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank'ın sunduğu SMS kredi başvuru olanaklarına odaklanarak, bu hızlı finansman seçeneklerini inceleyeceğiz.

QNB Finansbank SMS Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, müşterilerine kolaylık sağlayan bir başka hızlı kredi seçeneği sunmaktadır. TC kimlik numaranızı 5035'e mesaj atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için kredi notunuzun en az 1100 olması gerekmektedir. Eğer başvurunuz onaylanırsa, belirlenen limit dahilinde kredinizi en yakın şubeden veya internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. 35.000 TL krediyi 36 aya kadar vade seçenekleriyle kullanma imkanına ek olarak, dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz.

Aktifbank SMS Kredi Başvurusu

Aktifbank, kredi notu sorunu yaşayanlar için SMS ile kredi başvurusu imkanı sunmaktadır. Kredi talebinizi belirleyip, "Kredi TC KİMLİK" yazarak 3050'ye göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Banka, 35.000 TL'ye kadar kredi onayı verecektir. Onay aldığınızda, kredinizi kullanmak için şubeye gitmenize gerek yoktur; çünkü sizi müşteri hizmetleri arayarak yönlendirecektir.

Denizbank SMS Kredi Başvurusu

Denizbank da 35.000 TL'ye kadar SMS kredi başvurusu olanağı sunan bankalardan biridir. Banka şartlarına uygun olduğunuzda, cep telefonunuzdan "Kredim TC kimlik" yazarak 3280'e göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kısa süre içinde gelen olumlu kredi sonucuyla, kredinizi sadece kimliğinizle en yakın Denizbank şubesinden kullanabilirsiniz.

Benzer Haberler
Emekli Maaşına %45 Zam Önerisi! En Düşük Maaş 10 Bin TL'nin Üstünde Olacak Emekli Maaşına %45 Zam Önerisi! En Düşük Maaş 10 Bin TL'nin Üstünde Olacak
ŞOK 23 Aralık Cumartesi Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu! Yıl Sonu İndirimleri Geldi! ŞOK 23 Aralık Cumartesi Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu! Yıl Sonu İndirimleri Geldi!
Emekli Maaşına %45 Zam Önerisi! En Düşük Maaş 10 Bin TL'nin Üstünde Olacak Emekli Maaşına %45 Zam Önerisi! En Düşük Maaş 10 Bin TL'nin Üstünde Olacak
ŞOK 23 Aralık Cumartesi Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu! Yıl Sonu İndirimleri Geldi! ŞOK 23 Aralık Cumartesi Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu! Yıl Sonu İndirimleri Geldi!
Ziraat Kredi Faizlerini Düşürdü: Kamu Bankası 36 Ay Vadeli 50 Bin TL Kredi Veriyor! Ziraat Kredi Faizlerini Düşürdü: Kamu Bankası 36 Ay Vadeli 50 Bin TL Kredi Veriyor!
Müjdeli Haber: 18 Bin TL Promosyon Ödenecek! Müjdeli Haber: 18 Bin TL Promosyon Ödenecek!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!