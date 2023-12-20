QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank SMS ile 3 Gün İçinde Nakit Ödeme Verecek!

QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank'ın sunduğu SMS kredi başvuru olanaklarına odaklanarak, bu hızlı finansman seçeneklerini inceleyeceğiz.

QNB Finansbank SMS Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, müşterilerine kolaylık sağlayan bir başka hızlı kredi seçeneği sunmaktadır. TC kimlik numaranızı 5035'e mesaj atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için kredi notunuzun en az 1100 olması gerekmektedir. Eğer başvurunuz onaylanırsa, belirlenen limit dahilinde kredinizi en yakın şubeden veya internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. 35.000 TL krediyi 36 aya kadar vade seçenekleriyle kullanma imkanına ek olarak, dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz.

Aktifbank SMS Kredi Başvurusu

Aktifbank, kredi notu sorunu yaşayanlar için SMS ile kredi başvurusu imkanı sunmaktadır. Kredi talebinizi belirleyip, "Kredi TC KİMLİK" yazarak 3050'ye göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Banka, 35.000 TL'ye kadar kredi onayı verecektir. Onay aldığınızda, kredinizi kullanmak için şubeye gitmenize gerek yoktur; çünkü sizi müşteri hizmetleri arayarak yönlendirecektir.

Denizbank SMS Kredi Başvurusu

Denizbank da 35.000 TL'ye kadar SMS kredi başvurusu olanağı sunan bankalardan biridir. Banka şartlarına uygun olduğunuzda, cep telefonunuzdan "Kredim TC kimlik" yazarak 3280'e göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kısa süre içinde gelen olumlu kredi sonucuyla, kredinizi sadece kimliğinizle en yakın Denizbank şubesinden kullanabilirsiniz.