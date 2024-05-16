QNB Finansbank Açıkladı ve 40.000 TL'ye Kadar PARA Dağıtıyor! Banka Mesaj Atana Veriyor!

QNB Finansbank Açıkladı ve 40.000 TL'ye Kadar PARA Dağıtıyor! Banka Mesaj Atana Veriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 14:19

Qnb Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan bireysel müşterilere Mayıs ayı sonuna kadar düşük faizlerle 40.000 TL kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Qnb Finansbank üzerinden bireysel kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar 18 yaş üzerinde olması durumunda şartlara uygun olan kişiler hemen aynı gün içinde ödeme alabiliyor. Başvuru şartlarına uygun olmanız halinde cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi aynı zamanda kredi işlemlerinizi şubelere gitmeden de hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz. 

SMS KREDİ 

Qnb Finansbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte bireysel kredi kullanmak istiyorsanız sms atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 11 haneli TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde 3 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecek. Atalan mesaj sonrasında kredi onayı alan her vatandaş, en yakın Finansbank şubesine giderek kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi veya gişe personeli yardımı ile kredi alabilir. 

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların aynı zamanda banka müşterileri olmaları durumunda mobil uygulamalar üzerinden de bireysel kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. QNB mobil uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilir ve istediğiniz zaman hesabınıza yapılacak olan bu ödemeleri görebilirsiniz. 

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