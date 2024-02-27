QNB Finansbank 80.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Başlattı!

QNB Finansbank, Banka olarak müşterilerine müjdeli bir haber sunuyor. Artık 80.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi imkanı, sadece birkaç adımda ve dakikalar içerisinde elde edilebiliyor. Emekliler için emekli maaş hesapları üzerinden başvuru süreci oldukça kolaylaşırken, yüksek kredi notuna sahip ev hanımları da bu avantajdan faydalanabiliyor.

BAŞVURU

QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak başvuru sürecini oldukça basitleştirdi. Artık internet sitesi, internet bankacılığı veya SMS sistemi üzerinden başvuru yapmak mümkün. Üstelik, hızlı bir başvuru için TC kimlik numarasını 5030'a mesaj atmak da yeterli. Bu yöntemlerle müşteriler, istedikleri miktarda ihtiyaç kredisine kolayca ulaşabiliyorlar.

Başvurular, banka tarafından sadece 5 dakika içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Onaylanan kredi tutarı, müşterinin en yakın şubeden kolaylıkla kullanılabilir hale getiriliyor. Bu hızlı işlem sayesinde, acil nakit ihtiyacı olanlar için QNB Finansbank güvenilir bir çözüm sunuyor.

İhtiyaç kredisi vadesi, müşterilerin taleplerine göre 24 aya kadar uzatılabiliyor. Bu sayede, geri ödeme planı kişisel ihtiyaçlara ve bütçeye uygun şekilde düzenlenebiliyor. Esnek vade seçenekleri ile QNB Finansbank, müşterilerine ekonomik açıdan rahat bir nefes aldırıyor.