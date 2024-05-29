PTT’den yeni ödeme haberi EMEKLİLERE geldi! Maaş alan Tüm emeklilere 10.000 TL ödeme!  

PTT yeni kredi kampanyası ile PTT’den maaş alan emeklilere destek vereceğini açıkladı. PTT destek kredisi ile birlikte nakit ihtiyacı olan herkes için 10 bin TL kredi verileceği duyuruldu. Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecek ve bu ödemeleri hesaplara atacaksınız. Kredi notunuz ve kredi siciliniz uygun olması durumunda krediler hesaplarınıza hemen yatacaktır.

PTT’den kredi alacak kişiler uygun faizlerle ödemeleri hesaplarına atacaklardır. Kredi almak isteyenler, PTT müşterisi olması şartı ile kredi başvurusu yapabilirler. Eğer daha önce hiç bir kredi onayı almadıysanız, PTT’den emekli maaşlarınızı almanız şartı ile sizlere bu bankadan 10.000 TL ve üzerinde kredileri verilir. PTT 10 bin TL emekli kredisi için ayrıca SMS ile de kredi vermektedir. Kullandığınız kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

PTT şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapacağınız gibi ayrıca bankanın SMS kredi sistemini de kullanabilirsiniz. PTT’den emekli maaşları alanlar, kendi cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp 11 Haneli TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz.