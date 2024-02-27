PTT'den emeklilere özel kampanya! Başvuru SMS ile yapanlara 22000 TL ödeme! PTT ve AktifBank işbirliğiyle başlatılan acil nakit ihtiyacını karşılama kampanyası devreye giriyor. Bu özel kampanya, ani nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için oldukça pratik ve hızlı bir çözüm sunuyor.

Kredi Başvurusu: Hızlı ve Kolay Yöntem

Acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için bu kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. İlk olarak, daha önce herhangi bir bankadan kredi başvurusu yapmamış olmanız gerekiyor. Bu şartı sağlayan herkes, Aktif Bank üzerinden kolaylıkla başvurularını yapabiliyor. Başvurular dakikalar içinde sonuçlanıyor ve ödemeler anında hesaplara yatırılıyor. Başvurunuzu 3050 numarasına PTT TC Kimlik yazıp göndererek hemen oluşturabilirsiniz.

Ödemeler PTT Üzerinden Kolaylıkla Alınabilir

Kredi başvurunuz onaylandığında, ödemelerinizi almak da son derece kolay. Kampanya kapsamında kredisi onaylanan kişiler, ödemelerini PTT üzerinden de alabilirler. Bu sayede, nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilir ve günlük hayatınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.