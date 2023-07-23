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PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor

Aktif Bank ve PTT işbirliğiyle düzenlenen yeni kampanya ile maaşını PTT üzerinden alan emeklilere özel, 25 bin TL borç kapatma kredisi fırsatı duyurulmuştur.

PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor
Yayın Tarihi : 2023-07-23 13:06

Aktif Bank ve PTT işbirliğiyle düzenlenen yeni kampanya ile maaşını PTT üzerinden alan emeklilere özel, 25 bin TL borç kapatma kredisi fırsatı duyurulmuştur. Bu kampanya sayesinde, kişiler kredi kartı borçlarını sıfırlama imkanı bulmuş ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni bir finansal ürün kullanma fırsatına kavuşmuştur. Aktif Bank tarafından sunulan bu kampanya, kredi kartı borçlarını kapatarak finansal rahatlama sağlamak isteyen vatandaşlara cazip bir seçenek sunmaktadır.

Kampanya kapsamında, 25 bin TL tutarındaki borç kapatma kredisi, aylık sadece 1250 TL ödeme tutarı ile sunulmaktadır. Kişiler, mobil uygulama üzerinden kolayca başvurularını tamamlayarak bu fırsattan yararlanabilmektedirler. Ödemeler PTT üzerinden alınabilmektedir ve kampanya için katılım şartı olarak kişilerin PTT şubeleri üzerinden 3 yıl boyunca maaş ödemelerini alması gerekmektedir.

PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor

Borç kapatma kredisinin faiz oranı yüzde 4,79 olarak belirlenmiştir ve bu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler, mobil uygulama üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilmektedirler. Aktif Bank'ın sunmuş olduğu N Kolay Mobil uygulaması üzerinden N Kolay Emekli Kredisi kampanyasına katılım sağlayan emekliler, finansal ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlayan avantajlı fırsatlardan yararlanmaya başlamışlardır.

Ayrıca, emeklilere özel olarak sunulan diğer fırsatlardan da yararlanabilen kişilere, PTT'den maaş alma sözü veren kredi müşterilerine 3.600 TL ödeme yapılmaktadır. Vatandaşlar, tüm PTT ATM'leri üzerinden nakit çekme işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve ekonomik yönden daha rahat bir duruma kavuşmaktadırlar. Kampanyanın sınırlı bir süre için geçerli olduğu belirtilmektedir, bu nedenle vatandaşların fırsattan yararlanmak için zamanında başvuruda bulunmaları önemlidir. Emekli maaşını PTT'den alma sözü veren kredi müşterilerine sunulan bu fırsat, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara önemli bir destek sağlamaktadır.

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