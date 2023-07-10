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PTT'den Dar Gelirliye Destek Müjdesi! Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Temmuz ayının ilk haftası biterken PTT'den müjde geldi! Ödemeler PTT'den verilecek. Faturasını getiren vatandaşlara PTT tarafından nakit destek ödenecek.

PTT'den Dar Gelirliye Destek Müjdesi! Ödemeler Hesaplara Yatırılmaya Başlandı
Yayın Tarihi : 2023-07-10 10:11

Elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayanlar için PTT aracılığıyla gerçekleştirilen bu destek ödemesinde ailenin gelir durumu önem taşıyor. Peki elektrik desteği nasıl alınır? Başvuru koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Özellikle son aylarda çeşitli tüketim alanlarına gerçekleştirilen zamlar vatandaşların ekonomik alanda zorluk yaşamalarına neden oluyor. Bu hususta devlet tarafından sağlanan bazı destek türleri ise vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu kalemler içerisinde bulunan elektrik faturası desteği ise en çok rahatlık sağlayan destekler içerisinde yer alıyor. Elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlar için elektrik faturalarına yönelik destekler gelmeye başladı.

Müjdeli Haber! PTT Tarafından Ödemeler Başladı

Elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlar için PTT aracılığıyla gerçekleştirilen bu destek ödeme türünde ailenin gelir durumu önem taşımaktadır. Buna göre devlet tarafından gerçekleştirilecek destek ödemesi 110 TL ile 210 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Örneğin 4 kişilik bir aile için 180 TL düzeyinde bir destek ödemesi gerçekleştirilmektedir. Destek ödemesi çerçevesinde ödemeden yararlanacak koşullar araştırıldıktan sonra devlet tarafından bu ödeme ailelere PTT üzerinden gerçekleştirilecektir.

Evde yaşayan hane sayısına bağlı olarak elektrik fatura desteğinin tutarları;

1-2 kişilik aileler için 110 TL,
3 kişilik aileler için 140 TL,
4 kişilik aileler için 180 TL,
5 kişilik aileler için 210 TL olarak ödenmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Devlet tarafından sağlanan destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar kimlik ve elektrik faturaları ile birlikte PTT şubelerine müracaat ederek başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Fakat evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız için de internet üzerinden başvuru yapmak mümkün. Sizlerde e-Devlet sistemine giriş yaparak fatura desteğine yönelik ayrıntılı bilgiye ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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