PTT üzerinden kişi başı yardım parası ödenecek! 1900 TL'den başlayan nakit ödeme hesaplara yattı!

Ülkemizde aile ve sosyal hizmetler alanında önemli bir destek sağlayan bakanlık, 2024 yılında sosyal yardım ve destek ödemelerini zamlı olarak devam ettiriyor. Aile destek paketi programı kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sunulan yardım miktarı 1900 TL'ye çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sabah erken saatlerde PTT üzerinden gerçekleştirilecek ödemeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürdürdüğü sosyal yardım ve destek ödemeleri, ülkedeki dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşları kapsıyor. Aile destek paketi yardımı, özellikle asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı gibi çeşitli gruplara yönelik olarak sunuluyor. Bu kapsamda yapılan güncellemelerle birlikte, 2024 yılında aile destek ödemesi 1900 TL olarak belirlendi ve zamlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu ödeme, aile destek paketi programı kapsamında aylık olarak 12 ay boyunca devam edecek. Aile destek ödemeleri için belirlenen ödeme tarihleri de açıklandı. Zamlı ödemeler, 15 Ocak tarihinden itibaren başlayacak ve 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte, ödemelerin TÇ kimlik numarasının sonuna göre yapılacağı belirtiliyor, bu da vatandaşların ödemelerini takip etmelerini kolaylaştıracak.

Kimlere Veriliyor?

Aile destek paketi yardımı, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda başvuru sahiplerine veriliyor. Bu kriteri sağlayan vatandaşlar, ödemelerini PTT aracılığıyla ya da Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden alabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bir yıl daha uzatılan bu yardım, 2022'de başlamış ve Temmuz ayına kadar devam edecektir.

Başvuru ve İşlem Süreci

Aile destek yardımı için başvurular, hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. TÇ kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapan vatandaşlar, aile bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal destek ödemesi başvuru formunu doldurabilirler. E-Devlet kullanmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına TÇ kimlik kartlarıyla bizzat başvuru yapabilirler.

Aile destek ödemeleri, ülkedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan önemli bir sosyal yardım programı olarak öne çıkıyor. 2024 yılında yapılan güncellemelerle birlikte artan ödeme miktarı, ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü bu program, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayarak vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu destekliyor.