PTT postacı, gişe memuru, şoför 18-57 yaş arası en az 12.500 TL maaşla 16 binden fazla personel alımı başladı

İşsizlik, ülkemizin en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Binlerce genç, hayatta kalabilmek için iş bulma çabası içerisindedir. Bu nedenle PTT alımları büyük ilgi görmektedir. PTT'nin işe alım duyurularının hangi tarihlerde yapılacağı ve iş için aranan şartlar, merak konusu olmaktadır. KPSS şartı olmadan yapılacak olan 16 bin istihdam hakkında detaylar merak edilmektedir. Şartları uygun olanlar, başvuruları yapma fırsatını bekliyorlar.

PTT personel alımlarında genel ve özel şartların aranması söz konusu olmaktadır. Genel şartlardan ilki Türk vatandaşı olmaktır. Başvuran kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması da istenen bir koşuldur. Kişinin kamu haklarından yararlanmasına engel bir durumun olmaması da aranan koşullar arasında yer alıyor.

Ayrıca, kişinin görevini yerine getirmesine engel olacak bir durumun bulunmaması gerekmektedir. Bu koşul, engelli çalışanlar için ayrılan hükümler dışında geçerlidir. Akıl hastalığı olmaması da aranan şartlardan biridir. Bunun yanı sıra, kişinin daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler, PTT personeli olarak görev yapmak için başvuruda bulunabilirler.

PTT personel alımı için başvuru şartları ise şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı için başvuracak kişilerin yukarıdaki şartları sağlamaları gerekiyor.