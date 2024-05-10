PTT Önlerinde Kuyruk Tekrar Başladı! Her Emekli PTT’ye Giderek 100.000 TL Alacak!  

Emeklilere kredi kampanyası devam ediyor. PTT üzerinden başlatılan bu yeni nakit kampanyasında PTT ihtiyaç kredisi olarak emekilere 100 bin TL ödeme veriliyor. 100 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceklerdir. 3 ay ertelemeli bu kredi kampanyasında, Nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyenlere, hemen hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapılacaktır.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT vermiş olduğu emekli kredilerinde, banka olarak Aktifbank üzerinden işlem yapıyor. Bunun için başvuru yapan emeklilerin PTT’den maaş müşterisi olması ile birlikte, Kredi işlemlerini yapabilmeleri için PTT ve Aktifbank aracılığı ile başlatılan bu krediyi, Aktifbank kredi politikalarına uygun olması durumunda kullanıyor. Kredi notunuz düşük ise emekli maaşlarınız üzerinden başvuru yapılıyor.

BAŞVURU

PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişiler, PTT’den maaş alma şartı ile en yakın PTT’den kredi başvurusu yapabilir. Ayrıca SMS atarak da kredi alabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu için PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Sonucunuzu hemen öğreneceksiniz.