PTT nakit vermeye devam ediyor! 1 banka ile anlaştı ve SMS atan herkes alıyor!

PTT nakit vermeye devam ediyor! 1 banka ile anlaştı ve SMS atan herkes alıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2024 12:27

PTT ve Aktifbank iş birliğiyle sunulan yeni bir kampanya, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Bu yazıda, PTT ve Aktifbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanın adımlarını adım adım inceleyeceğiz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak artık çok daha kolay ve hızlı. Başvurmak isteyenler, PTT ve Aktifbank iş birliğinde sunulan bu fırsattan faydalanabilirler. Başvurmak için yapmanız gereken adımlar oldukça basit:

  1. İlk adım olarak, cep telefonunuzun mesaj bölümüne girin.
  2. Yeni bir mesaj oluşturun ve alıcı kısmına "3050" yazın.
  3. Mesajın içeriğine "PTT" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli TC Kimlik Numaranızı yazın. Örneğin: PTT 12345678901
  4. Son olarak, mesajı gönderin.

Gönderdiğiniz mesaj ile ihtiyaç kredisi başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Başvurunuzun durumunu öğrenmek için ise kısa süre içerisinde cep telefonunuza gelen bildirimleri takip edebilirsiniz.

Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız, endişe etmeyin. Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için herhangi bir şubeye gitmenize veya uzun telefon görüşmeleri yapmanıza gerek yok. Başvuru sonucunuzu öğrenmek için cep telefonunuza gelen bildirimleri takip etmeniz yeterlidir. Kredi başvurunuz onaylandığında veya reddedildiğinde size hızlıca bilgi verilecektir.

PTT ve Aktifbank iş birliğiyle sunulan SMS ile ihtiyaç kredisi başvuru seçeneği, finansal ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Yukarıdaki adımları takip ederek siz de ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen gerçekleştirebilir ve sonucunu kısa sürede öğrenebilirsiniz. Artık kredi başvurusu yapmak için uzun süreler beklemek veya şubelere gitmek zorunda değilsiniz. Hem zamandan tasarruf edin, hem de finansal ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!

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