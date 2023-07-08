PTT kaç kişi alacak? PTT 18-51 yaş personel alımı için tarih verildi! Başvurular nereden yapılacak?

PTT 18-51 yaş personel alımı için tarih verildi! Başvurular nereden yapılacak? PTT kaç kişi alacak- Kamu personeli alımlarına büyük ilgi gösteren birçok kişi, özellikle PTT'de kamu personeli olarak çalışmayı arzulamaktadır. Ancak, son dönemde çıkan alım haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. PTT, konuyla ilgili yeni bir duyuru yayınlayarak şu anda personel alımı ilanı bulunmadığını belirtti. PTT'nin ne zaman personel alımı ilanı yayınlayacağı ise henüz bilinmemektedir.

Ancak, PTT'nin yakın bir zamanda personel alımı yapacağı iddiaları dolaşmaktadır. İddiaya göre, PTT'nin personel alımı ilanı önümüzdeki ay içinde yayınlanacak ve aday başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecektir.

PTT çalışan alımı için belirli şartlar aranmaktadır. Öncelikle adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ancak, yurt dışı şubelerinde bazı pozisyonlar için bu şart aranmayabilir. Ayrıca, adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 51 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, adayların ceza almamış olmaları da önemli bir şarttır. Altı aydan daha uzun bir süreyle ceza almış olanlar, af olsalar dahi başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, yüz kızartıcı suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, terör suçları, cinsel suçlar, çocuk istismarı veya kaçakçılık gibi suçlar da başvuruların kabul edilmemesine neden olmaktadır. Başvurular adli sicil belgeleri ile yapılacaktır.

PTT'nin personel alımı ilanıyla ilgili detaylar netleştiğinde, resmi duyurunun kurumun internet sitesinde yayınlanması beklenmektedir. Adaylar, ilanı takip ederek başvurularını zamanında gerçekleştirebileceklerdir.