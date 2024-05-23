PTT Gece Açıkladı! Yarın Sabah Şubelerin Önünü Kuyruk Olacak, TC Kimlik İle 150.000 TL Ödeme!  

PTT Gece Açıkladı! Yarın Sabah Şubelerin Önünü Kuyruk Olacak, TC Kimlik İle 150.000 TL Ödeme!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2024 23:51

PTT üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 150.000 TL kredi başvurusu verilecektir. PTT yaptığı son duyuruda nakit ihtiyacı olan kişilere 150.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Emekli olan ve 19 yaş üzeri olan her bireysel müşteri, kredi notu düşük olsa bile PTT’den kredi alabileceklerdir. Ayrıca PTT üzerinden başvuru yaparak kredi alacak olan kişilerde nakit ihtiyacı olması durumunda bu kredileri diledikleri zaman 12 ay vadeli hesaba atabileceklerdir. 

PTT KREDİSİ 

PTT kredisi SMS ile başvuru yapılacak kadar kolay bir işlemle yapılacaktır. PTT üzerinden SMS atarak kredi almak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişilerin hemen aynı gün içinde destek alabileceğini söylebiliriz. 

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve değerlendirme hızlı bir şekilde hesaplara yatacaktır. PTT emekli kredisi ise sadece maaş alan emekliler için verilmektedir. Emekli maaşlarınızı bu bankadan alıyorsanız PTT şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.  

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