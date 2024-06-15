IBAN numarasına ödemeler bayramdan önce yattı! Bakan açıkladı! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlerde önemli adımlar attıklarını ve çocukların farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet çeşitliliğini artırdıklarını vurguladı.

Bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı aracılığıyla çocukların aileleriyle ve sosyal çevreleri içinde desteklendiklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Özellikle aile odaklı sosyal hizmet modelleri üzerinde durduklarını ve çocukların öncelikle aile ortamında şefkat ve sıcaklık içinde büyüyebilmeleri için çaba harcadıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, Haziran ayına ilişkin olarak 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması noktasında Sosyal ve Ekonomik Destek programı önemli bir rol üstleniyor. Bu ödemelerle birlikte çocuklarımızın daha iyi koşullarda büyümelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.