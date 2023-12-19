PTT emeklileri düşünüyor! Yılbaşı emekli kredisi 80.000 TL oldu!

PTT emeklileri düşünüyor! Yılbaşı emekli kredisi 80.000 TL oldu!

PTT emeklileri düşünüyor! Yılbaşı emekli kredisi 80.000 TL oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 19:39

PTT yılbaşı emekli kredisi kampanyası ile birlikte emekli maaşını kendi bankasına taşıyan ve vatandaşlara 80.000 TL 24 ay vadeli nakit kredi vereceğini açıkladı. PTT üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyası emekli maaşını bu bankaya taşıyacak olan vatandaşlar için geçerli olup bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler hemen aynı gün içinde ödemelerini alabilecek.

PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız en yakın PTT şubesine giderek işlemlerinizi bireysel temsilciden yapabileceksiniz. PTT üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar ise PTT yılbaşı kredisine katılmak için ay sonuna kadar maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirip Ocak ayında almış oldukları maaş ile birlikte yılbaşı kredisi kampanyasına katılabilecek ve 80.000 TL nakit kredi ödemesi olabilir.

PTT üzerinden hesabı olan emekliler ve maaş müşterisi olan emekliler şubelere gitmeden ne kadar onay almak istediklerini öğrenmek istiyorsa PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri durumunda PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaklardır. PTT sms ile vermiş olduğu bu ihtiyaç kredisini aktif Bank aracılığı ile birlikte vatandaşlara sunarken kişilerin kredi puanına göre kredi notuna göre faiz oranları uygulamaktadır.

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