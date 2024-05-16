PTT EMEKLİLERE DUYURU: 70.000 TL'ye Kadar TEK Mesaj Atarak Hemen Anında ONAY Alın!

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen 70.000 TL nakit emekli kredisi kampanyası başladı. PTT üzerinden gerçekleştirilen emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan 24 ay vadeli 70.000 TL kredi için başvurular alınmaya başladı. Ptt ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda aktif bank aracılığı ile birlikte bu kredilerden yararlanabileceğini söylemek isteriz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve emekli vatandaşlar için verilecek olan bu nakit kredi ödemelerinde emekli olan kişilerin kredi puanı düşük olsa bile istedikleri zaman nakit kredi ödemesi alabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsunuz. Dilerseniz cep telefonunuz üzerinden sms atarak kredi başvurusunda bulunabilir. Dilerseniz de banka şubeleri üzerinden işlem yapabilirsiniz.

PTT ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar. PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilir. Ptt ihtiyaç kredisi kampanyası aktif bank aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olup, sms attıktan sonra kredi işlemleriniz hızlı bir şekilde sizlere 5 dakikada mesaj atılan cep telefonuna gelerek öğrenilecektir.