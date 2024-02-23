PTT emekli kredisi ile gündemden düşmüyor! Her emekli, sicili bozuk olsa bile 100.000 TL alıyor

PTT emekli kredisi. Her emekli için çekici hale gelen bu fırsat, özellikle sicili bozuk olanlar için dahi 100.000 TL'ye kadar kredi alabilme olanağı sunuyor.

PTT emekli kredisi nedir?

PTT emekli kredisi, Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan Türk Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) emeklilere yönelik sunmuş olduğu özel bir kredi çeşididir. Bu kredi, Aktifbank iş birliğiyle sağlanmakta olup, emeklilere finansal anlamda önemli bir destek sunmaktadır.

Aktifbank ile ortak verilecek

Bu kredi imkanı, PTT ve Aktifbank iş birliğiyle emeklilere sunulmaktadır. Aktifbank'ın güçlü finansal altyapısıyla desteklenen bu kredi, emeklilerin ihtiyaçlarına uygun esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekmektedir.

PTT şubelerinden ve SMS ile başvuru

PTT emekli kredisine başvurmak oldukça kolaydır. PTT şubelerine giderek veya SMS yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru süreci oldukça hızlı ve pratiktir, böylece ihtiyaç duyduğunuz finansmanı hızla elde edebilirsiniz.

Maaş müşteri olma şartı var

Krediye başvuruda bulunabilmek için maaşınızın PTT veya Aktifbank'ta olması gerekmektedir. Bu şartı sağladığınız takdirde, kolayca krediye başvurabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

SMS kredi: PTT yaz boşluk TC kimlik yaz 3050 gönder

Başvuru yapmak isteyenler, cep telefonlarından PTT'ye SMS göndererek başvuruda bulunabilirler. Bu hızlı ve kolay yöntemle, kredi başvurunuz hızla işleme alınır ve size en uygun ödeme seçenekleri sunulur.