PTT duruma el koydu! Promosyon alamayan emekliler için az evvel açıklandı! Hem yardım hem maaş veriliyor

Hem yardım hem maaş veriliyor! PTT duruma el koydu! Promosyon alamayan emekliler için az evvel açıklandı- PTT (Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı) dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için yeni bir destek kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya sayesinde ihtiyaç sahibi olanlar, bekledikleri destekle bir nebze olsun rahatlayabilecekler. Binlerce kişiye umut olması beklenen bu kampanyayı takip etmek, ihtiyaç durumunda olanlar için önem taşıyor.

Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde PTT, dar gelirli ve geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara fatura yardımı sağlayacağını duyurdu. Henüz başvuruların başlamasıyla ilgili detaylar netleşmemiş olsa da, başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Destekten yararlanmak isteyen kişiler, 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.

Başvuru yapan kişilerin durumlarıyla ilgili araştırmalar tamamlandıktan sonra, destek almaya hak kazananların PTT şubelerine giderek fatura yardımlarını alabilecekleri ifade ediliyor. Bu bilgiler sosyal medyada da yayılarak geniş bir kesimin dikkatini çekti.

PTT'nin gerçekleştirdiği bu destek kampanyası, bir kez daha takdirleri toplamayı başardı. Birçok dar gelirli vatandaş, bu kış dönemini daha kolay bir şekilde atlatma imkanına kavuşacak. Kampanyayı kaçırmamak için gerekli başvuruların PTT aracılığıyla takip edilmesi önem arz ediyor. Bu destek, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor ve onlara umut oluyor.