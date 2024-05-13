PTT Bugünden İtibaren Emeklilere Ödeme Verecek! PTT Şubelerine Gideceklere Duyuru!  

PTT Bugünden İtibaren Emeklilere Ödeme Verecek! PTT Şubelerine Gideceklere Duyuru!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2024 08:20

Emekli maaşlarını PTT üzerinden alanlar için yeni bir nakit kampanyası başladı. Nakit İhtiyacı olan herkes için uygun faizlerle ödemeler olacağı açıklandı. Emekliler için başlatılan bu yeni nakit ödemesinde 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacaktır. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler hemen aynı gün verilecektir. Aktifbank aracılığı ile verilecek olan yeni emekli kredisi başvurusu aynı zamanda başvuru için banka veya PTT şubelerine gitmeden de yapılacaktır. 

EMEKLİYE KREDİ VERİLECEK!  

Emekli maaşlarını alanlar için uygun faizlerle ödeme olacağı açıklandı. Emekliler uygun faizlerle kredileri hemen hesaba atacak. PTT üzerinden emekli maaşlarını alanlar en yakın PTT şubesine giderek, emekli kredisi başvurusu yapabileceklerdir. PTT gişe personeli size bu konuda destek olacaktır. 

PTT aynı zamanda SMS atarak da kredi vermektedir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde yapılacak olan kredi başvurusunda, banka kredi notu uygun olan emekliler SMS ile onay alacak ve *GM tarafından aranacaktır.  

*GM: Genel Müdürlük 

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