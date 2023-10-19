PTT bugün 08.22'de duyurdu: Tüm emeklilere 70.000 TL ödenecek! Üstelik tek bir sms ile başvuru yapılıyor!

Kefilsiz ve şartsız olarak, tek bir SMS ile tüm emekliler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için anında 70 bin lira destek alabilirler. Hiçbir kefil ve şart olmadan PTT'den yararlanmak için başvuru onayını aldıktan sonra herhangi bir PTT şubesine gidip 70 bin TL'nizi kolayca alabilirsiniz. İşte emeklileri sevindiren bu PTT destek kredisinin detayları.

Kefilsiz ve Şartsız Emekli Desteği PTT'den Geliyor!

PTT, nakit ihtiyacı çeken tüm emeklilere kolayca temin edilebilecek 70 bin TL kredi sunuyor. Düşük faiz oranları ve hesaplı ödeme koşulları ile emekli dostu bir kredi kampanyası olan bu fırsata vatandaşlar büyük ilgi göstermektedir. PTT'nin işbirliği yaptığı Aktif Bank ile sunulan kredi paketi, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.

70 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanma İmkanı

Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT şubelerinden kolayca kredi başvurusu yaparak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kefilsiz ve şartsız başvuru yapılan kredi için yüzde 3,19'dan başlayan faiz oranları ve kolay ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Bu özel kredi kampanyaları, özellikle son dönemde artan mali zorluklarla başa çıkmak isteyen milyonlarca kişiye uygun finansman seçenekleri sunmaktadır.

PTT Emekli Kredisi Nasıl Alınır?

Emekli kredisi talep etmek isteyen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça basittir. 80 bin liraya kadar düşük faiz oranları ile sunulan kredi desteğinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, Aktif Bank işbirliği ile PTT şubelerinden kolayca başvuruda bulunabilirler. 36 ay vade seçeneği sunulan bu kredi, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen tüm emeklilere hitap eder.

SMS ile PTT Emekli Kredisi Başvurusu

Tek bir SMS ile kolayca 70 bin TL'ye kadar kredi talebinde bulunabilir ve bu krediye hemen sahip olabilirsiniz. 'EMEKLI' boşluk 'T.C. Kimlik Numarası' boşluk 'Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy)' yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderdikten sonra, PTT'den emekli maaşı alan tüm vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar kredi talebinde bulunabilirler. Kefilsiz, şartsız ve tek bir SMS ile PTT emekli kredisi paketlerinden yararlanarak nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapabilmek için PTT'nin maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. 24 ay vade ve yüzde 3,19'dan başlayan faiz oranları ile tüm emeklilerin PTT üzerinden kredi talep etmeleri ve 70 bin liraya kadar kredi tutarı ile maddi sıkıntılarını aşmaları hedeflenmektedir.

Kredi Detayları

Kredi Miktarı: 70.000 TL

Vade: 24 Ay

Faiz Oranı: %3.19

Kredi Tahsis Ücreti: 402,50 TL

Aylık Taksit Tutarı: 4.660,44 TL

Sonuç olarak, PTT'nin emeklilere sunduğu bu kredi fırsatları, maddi sıkıntı yaşayan emekliler için büyük bir destek olmaktadır. Kolay başvuru süreci ve uygun faiz oranları ile PTT, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır