PTT Aktif Bank İş Birliğiyle Yeni Kredi Kampanyası: 6 Günde Onay, Düşük Faiz, Yüksek Limit!

PTT Aktif Bank İş Birliğiyle Yeni Kredi Kampanyası: 6 Günde Onay, Düşük Faiz, Yüksek Limit!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-01-2024 10:24

Son dakika haberi! PTT, Aktif Bank iş birliğiyle başlattığı "PTT İhtiyaç Kredisi" kampanyasıyla vatandaşlara 6 gün içinde onay süreci ve cazip ödeme koşulları sunuyor. Bu kampanya kapsamında, kredi puanı düşük olsa bile tüm başvuru yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar, 36 ay vadeli düşük faizli bireysel tüketici kredisi verilecek.

PTT İhtiyaç Kredisi Nasıl Başvurulur?

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Emekli maaşı alan bireyler ise PTT üzerinden daha yüksek limitlerde kredi kullanma avantajına sahip olacak ve daha önce kredi kullanmış olsalar bile özel olarak belirlenen limitleri öğrenebilecekler.

Ayrıca, kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuruda bulunabilirler. PTT yazıp boşluk bırakarak kendi 11 haneli kimlik numarasını 30-50 numarasına gönderenler, hızlı bir şekilde kredi onay durumlarını öğrenebilecekler.

Kampanyanın Avantajları:

- 6 gün içinde onay süreci

- Düşük faiz oranları

- Kredi puanı düşük olanlara özel imkanlar

- 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi fırsatı

Kimler Başvurabilir?

- Tüm vatandaşlar

- Emekli maaşı alanlar

- Kredi puanı düşük olanlar

PTT ve Aktif Bank iş birliğiyle hayata geçen bu kredi kampanyası, hızlı onay süreci ve avantajlı ödeme koşullarıyla ihtiyaç sahiplerine önemli bir finansal destek sunuyor. Başvurularınızı hemen gerçekleştirin ve hayallerinizi bir adım daha yaklaştırın!

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