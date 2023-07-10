  • 10 TEMMUZ Pazartesi 21:20
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda

Aktif Bank, müşterilerine N Kolay adında bir online bankacılık uygulaması sunmaktadır. Bu uygulama üzerinden PTT ile anlaşma sağlayan müşteriler, kredilerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir.

PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda
Yayın Tarihi : 2023-07-10 19:12

Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda! PTT akşam saatlerinde açıkladı-  Aktif Bank, müşterilerine N Kolay adında bir online bankacılık uygulaması sunmaktadır. Bu uygulama üzerinden PTT ile anlaşma sağlayan müşteriler, kredilerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Talepleri aynı gün içinde alınacak olan müşteriler, istedikleri kredi tutarını hesaplarına yatırılarak bilgilendirilecektir. Ayrıca, isteyen müşteriler kredilerini havale ile başka bankalara taşıyarak kullanma imkanına da sahip olacaklardır.

PTT'ye geçme sözü veren müşteriler, Aktif Bank'tan en fazla 30.000 TL'lik bir kredi kullanabilecektir. En uzun vade süresi ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Kredi faiz oranı ise yüzde 4,19 olarak uygulanmaktadır.

Müşteriler, yorumlarda PTT'den daha uygun bir kredi beklentisi içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak bazı kullanıcılar sunulan imkanları uygun bulmuşlardır. Kredi tahsis ücreti, çekilecek olan kredi tutarının yüzde 0,5'i olarak belirlendi. 

Sigorta primi ise müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişkenlik gösterecektir. Kredi taleplerini iletmek isteyen herkes PTT şubelerine başvurabilir. İşlemler, müşteri temsilcileri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleşir. 

PTT (Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı) tarafından sunulan kredi imkanı, müşterilere finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylık sağlamaktadır. PTT şubelerine başvurarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. İşlemler, müşteri temsilcileri tarafından titizlikle yerine getirilecektir.

PTT kredisi için başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor

Kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resmi kimlik belgesi sunmanız gerekmektedir.

  1. Gelir belgesi: PTT kredisi için gelir belgesi talep edilebilmektedir. Bu nedenle, çalışanlar için maaş bordrosu veya gelir belgesi, emekliler için emekli maaşını gösteren belge, serbest meslek sahipleri için vergi levhası veya gelir beyannamesi gibi belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

  2. İkametgah belgesi: Adresinizi doğrulayan ve ikamet ettiğiniz yeri gösteren ikametgah belgesini sunmanız gerekmektedir. Bu belge, belediyeden veya e-devlet üzerinden alınabilir.

Benzer Haberler
Direktif verildi! Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak Direktif verildi! Yarın 08.45’te emeklilere 5000 TL ve toplam 12.500 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi! Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi!
Etliye, sütlüye karışmadan ayda 10.000 TL ek para kazanabilirsiniz! Bunu hemen uygulayın! Etliye, sütlüye karışmadan ayda 10.000 TL ek para kazanabilirsiniz! Bunu hemen uygulayın!
PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda
Peugeot yeni fiyat listesi görenleri sudan çıkmış balığa çevirdi! 208, 308, 2008, 408, 3008, 508 ve Rifter fiyatları el yakıyor Peugeot yeni fiyat listesi görenleri sudan çıkmış balığa çevirdi! 208, 308, 2008, 408, 3008, 508 ve Rifter fiyatları el yakıyor
Fiat okkalı KDV zammı yaptı: Egea, Egea Cross fiyat listesi Temmuz 2023'te adeta patladı! Vatandaş kara kara düşünüyor Fiat okkalı KDV zammı yaptı: Egea, Egea Cross fiyat listesi Temmuz 2023'te adeta patladı! Vatandaş kara kara düşünüyor
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!
  • 03-07-2023 21:50

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...
  • 03-07-2023 20:11

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar
  • 04-07-2023 15:28

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel aşk mı yaşıyor??
  • 04-07-2023 15:25

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel aşk mı yaşıyor??