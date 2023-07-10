PTT akşam saatlerinde açıkladı! Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda

Herkese para veriyor! 30.000 TL yarın sabah Salı günü 8.25'te hesaplarda! PTT akşam saatlerinde açıkladı- Aktif Bank, müşterilerine N Kolay adında bir online bankacılık uygulaması sunmaktadır. Bu uygulama üzerinden PTT ile anlaşma sağlayan müşteriler, kredilerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Talepleri aynı gün içinde alınacak olan müşteriler, istedikleri kredi tutarını hesaplarına yatırılarak bilgilendirilecektir. Ayrıca, isteyen müşteriler kredilerini havale ile başka bankalara taşıyarak kullanma imkanına da sahip olacaklardır.

PTT'ye geçme sözü veren müşteriler, Aktif Bank'tan en fazla 30.000 TL'lik bir kredi kullanabilecektir. En uzun vade süresi ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Kredi faiz oranı ise yüzde 4,19 olarak uygulanmaktadır.

Müşteriler, yorumlarda PTT'den daha uygun bir kredi beklentisi içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak bazı kullanıcılar sunulan imkanları uygun bulmuşlardır. Kredi tahsis ücreti, çekilecek olan kredi tutarının yüzde 0,5'i olarak belirlendi.

Sigorta primi ise müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişkenlik gösterecektir. Kredi taleplerini iletmek isteyen herkes PTT şubelerine başvurabilir. İşlemler, müşteri temsilcileri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleşir.

PTT (Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı) tarafından sunulan kredi imkanı, müşterilere finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylık sağlamaktadır. PTT şubelerine başvurarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. İşlemler, müşteri temsilcileri tarafından titizlikle yerine getirilecektir.

PTT kredisi için başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor

Kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resmi kimlik belgesi sunmanız gerekmektedir.