PTT 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2023 ptt personel alım ilanı

Başvuru şartları neler? İşte 2023 ptt personel alım ilanı.. PTT 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak- PTT, yıllardır istihdam alanında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle 2018 yılında gerçekleştirdiği büyük istihdam hamlesiyle 20 bin kişiye iş imkanı sağlamıştı. Ancak o dönem yapılan açıklamada, bu rakamın 55 bin kişiye kadar çıkabileceği ve 2023 yılına kadar devam edeceği belirtilmişti. Bu sebeple birçok kişi, PTT'nin açıklayacağı yeni personel alımı haberini heyecanla beklemektedir. Henüz net bir açıklama gelmemiş olsa da, 2022 yılının sonlarına doğru resmi bir açıklama yapılması beklenmektedir.

PTT iş başvuruları sadece PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar öncelikle internet sitesindeki özgeçmiş formunu doldurmalıdır. Ardından adaylara sırasıyla yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır. Her iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar, PTT personeli olarak görevlendirilmektedir. Başvuru yaparken adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilmektedirler. Başvurular için ise sınav ücreti Ziraat Bankası'na yatırılmalıdır.

PTT personel sınavında hangi konuların sorulacağı adaylar tarafından sıkça merak edilmektedir. Genel olarak, yazılı sınavda paragraf ve dil bilgisi konuları ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca sayısal ve sözel mantık soruları da sorulmaktadır. Coğrafya ve genel tarihle ilgili sorular da sınavda yer bulmaktadır. Yazılı sınav öncesinde, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden soru dağılımı adaylarla paylaşılır.

PTT personeli olarak istihdam edilmek isteyen adaylardan belirli şartlar aranmaktadır. Adayların 18 yaşından küçük olmaması ve askerlik görevini tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca en az lise mezunu olmaları şartı aranmaktadır. Adli sicil kaydı bulunmaması ve son yapılan KPSS sınavından en az 60 puan alınması da aranan diğer şartlar arasındadır. Başvuruların zamanında ve doğru şekilde yapılması, PTT'de çalışma şansınızı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ilanları yakından takip etmek her zaman önerilir.