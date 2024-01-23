PTT 24-25-26 Ocak Tarihlerinde, 18 Yaş Üzeri, 65 Yaş Altına Ek Ödeme Veriyor! Kuyruk Olmadan Gişelere Koşturun! 

Kampanya bugün duyuruldu ve sadece 3 gün sürecek. PTT tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler olacak. 50 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşteriler PTT tarafından yapılan bu yeni kampanyaya katılarak nakit alabileceklerdir. PTT üzerinden kredi almak için PTT şubelerine gitmeden de işlem yapılıyor. Aktifbank aracılığı ile sunulacak ihtiyaç kredisi için SMS atarak da onay alıyorsunuz.

PTT SMS ATARAK 50.000 TL GELİR BELGESİZ KREDİ ÖDEMESİ YAPACAK

PTT üzerinden başlatılan bu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler SMS atabilir. Özellikle diğer bankalarda kredi notu düşük olduğu için istedikleri limitleri kullanamayan kişiler, PTT kredi kampanyasına katılabilir.

SMS ile kredi başvurusu yapmak için

PTT yazın boşluk bırakın

11 Haneli TC Kimlik yazarak bu mesajı,

3050 numarasına gönderin.

Dikkat edilmesi gereken: Bankaya kayıtlı telefonunuzdan mesaj atınız.

Başvuru sonrası onay alanlar PTT'den bu krediyi kullanabilir. Emeklilerde nakit alabilecek. Emekli maaşları üzerinden kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecek. Emekli maaş hesaplarına özel olarak sunulacak bu kredi kampanyasında krediler şartlara uygun olarak verilecek. Emekli maaş hesabınızı PTT'ye taşıyarak sizlerde bu kredilerden faydalanabilirsiniz.