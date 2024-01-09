PTT 18 Yaş Üzeri Olan ve Adımları İzleyen Herkes İçin 40 BİN TL Tek Kalemde Nakit Para Dağıtacağını Açıkladı

PTT ihtiyaç kredisi için yeni bir duyuru geldi. Banka hesabınızın olması veya olmaması önemli olmayacak. TC vatandaşı olan ve 18 yaş üzerinde olan herkes, PTT tarafından başlatılan bu yeni kredi kampanyasına katılabilecek. Banka yaptığı yeni açıklama ile birlikte, Emekli olan ve Sigortalı olarak çalışan herkes için 40 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olacak şekilde kredi vereceğini açıkladı.

PTT'den Yeni Kredi Kampanyası

PTT yaptığı yeni kredi kampanyasını tanıtırken, Aktifbank ile birlikte bu kredi değerlendirmesini yapacağını ve bu kredileri bu şekilde ödeyeceğini açıkladı. PTT ve Aktifbank arasında yapılan anlaşma ile birlikte emeklilere PTT emekli kredisi verilecek, Çalışanlara ise PTT'den kredi alabilmeleri için N-Kolay Kredi verilecektir. 40.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişiler PTT'nin yaptığı bu yeni kampanyadan istedikleri zaman faydalanacaklardır.

PTT üzerinden verilecek bu kredilerde, Özellikle banka kredi skoru düşük olan müşterilerde 40 bin TL ödeme alabileceklerdir. 40 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, Başvurular PTT şubeleri üzerinden bizzat yapılacağı gibi ayrıca SMS atarak da kolay bir şekilde sonuç öğrenilmektedir.

PTT SMS ile Kredi Başvurusu (3050 Numarasına) Nasıl Yapılır?

PTT yaptığı bu yenilikçi kredi kampanyası ile birlikte, Başvuru yapan vatandaşlara 40 bin TL kredi vereceğini açıkladı. PTT sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilirsiniz. PTT yapılan bu kredi başvurusu sonrasında sizlere Aktifbank aracılığı ile birlikte kredi sonucunuzu gösterecektir. PTT SMS ile kredi almak için, PTT'ye kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atmanız gerekiyor. PTT yaptığınız bu kredi kampanyasında sizlere hemen sonuç vermektedir.

PTT Kredi ayrıca, PTT şubeleri üzerinden de verilmektedir. PTT'ye giderek kredi başvurusu yapacaksanız, PTT şubelerine giderken kimliğinizle birlikte gişe personeline gidebilir ve ihtiyacınız olan tutarı söyledikten sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz.