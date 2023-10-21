Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İzmir Buca depremi sonrasında açıklama: ''Tuzla kırığı gerildi''

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu son depremin ardından önemli açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendirdi. Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken önemli ifadeler yer alıyor. İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları:

"Dün gece 23.53’de İzmir, Buca, Zafer’de, 12 km odak derinliğinde, Tuzla kırığında olan M4,0 büyüklüğündeki küçük deprem ürpertmiştir. Tuzla kırığı gerilmektedir. M6’ya varan depremler üretebilir. Ancak köy evleri dışında yıkıcı olacağını sanmıyorum. Sağlam yerde, sağlam ev."

Bu açıklama, İzmir Buca'daki son depremin nedenini ve olası etkilerini açıklığa kavuşturuyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Tuzla kırığında meydana geldiğini belirtiyor ve bu kırığın gerilmekte olduğunu ifade ediyor. Daha da önemlisi, gelecekte M6 büyüklüğüne varabilecek depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu dile getiriyor.

Ancak Ercan, bu büyüklükteki depremlerin köy evleri dışında yıkıcı olmasını beklemiyor. "Sağlam yerde, sağlam ev" ifadesi, binaların depreme dayanıklı olması gerektiğini ve güvenli yerlerde yaşamanın önemini vurguluyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu açıklamaları, İzmir ve çevresinde yaşayan insanlar için deprem riski hakkında bilinçlenmeyi ve güvende kalma konusunda daha fazla çaba göstermeyi teşvik ediyor.

Sonuç olarak, İzmir Buca'daki son deprem ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları, deprem bilincinin ve hazırlıklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Deprem bölgelerinde yaşayan herkesin bu tür olaylara karşı bilinçli ve hazırlıklı olması büyük bir önem taşıyor.