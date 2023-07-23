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Prefabrik evlerde büyük damping! Kapış kapış satılıyor! Şehirlerden, köylere göç arttı!

Günümüzde, göç oranlarının artmasıyla birlikte müstakil ev kullanımı da popüler trendler arasına girmektedir.

Prefabrik evlerde büyük damping! Kapış kapış satılıyor! Şehirlerden, köylere göç arttı!
Yayın Tarihi : 2023-07-23 20:42

Şehirlerden, köylere göç arttı! Prefabrik evlerde büyük damping! Kapış kapış satılıyor- Günümüzde, göç oranlarının artmasıyla birlikte müstakil ev kullanımı da popüler trendler arasına girmektedir. Artık insanlar, şehirlerin kalabalığı ve stresinden uzaklaşıp sakin ve doğal yaşam alanlarına yöneliyorlar. Bu eğilim, özellikle köylerdeki müstakil evlerin tercih edilmesini artırmaktadır. Aynı zamanda, kırsal alanlarda hızla yükselen prefabrik evler de alternatif bir çözüm olarak dikkat çekmektedir.

Müstakil Ev ve Prefabrik Ev

Müstakil ev, diğer binalarla ortak duvarı olmayan, bağımsız bir yapıya sahip konutlardır. Kendine ait bahçesi, avlusu veya arazisi bulunan bu evler, genellikle şehir merkezlerine uzak, doğal ve sessiz alanlarda bulunurlar. Müstakil evler, gürültüden uzaklaşmak, daha fazla mahremiyet ve doğal yaşamın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Prefabrik evler ise, fabrikalarda önceden üretilmiş ve ardından inşa sahasında monte edilen konutlardır. Çelik, ahşap, beton gibi malzemelerden yapılan bu evler, hızlı ve pratik bir şekilde inşa edilebilirler. Göçün artması ve hızlı yaşam temposu nedeniyle, prefabrik evler gün geçtikçe daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Göçün Etkileri

Kentlerden köylere olan göç, birçok faktörün birleşimi sonucu meydana gelir. Artan nüfus, iş olanaklarının yetersizliği, yaşam maliyetlerinin yüksekliği, trafik gibi şehir hayatının olumsuzlukları insanları şehir dışına yönlendirir. Köylerdeki doğal güzellikler, daha sakin bir yaşam tarzı ve temiz hava gibi avantajlar, göçün en önemli sebeplerindendir.

Müstakil evlerin tercih edilmesindeki artış, insanların şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden ve stresinden uzaklaşma isteğinden kaynaklanır. Özellikle pandemi gibi olağanüstü durumlar, insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesine ve bu ihtiyaçlarını daha da önemli hale getirmiştir.

Prefabrik Ev Fiyatları

Prefabrik evlerde fiyatları belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Öncelikle evin büyüklüğü ve oda sayısı fiyat üzerinde etkilidir. 3+1 prefabrik evler, üç yatak odası ve bir salon şeklinde tasarlanan popüler seçeneklerdendir. Ayrıca, malzeme kalitesi ve kullanılan teknolojiler de fiyat farklılıklarına neden olur.

Prefabrik evler, farklı büyüklük ve özelliklerde tasarlanabilmektedir. Bu sayede, bireylerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler sunulmaktadır. Temmuz 2023 fiyat listesi, çeşitli metrekarelerdeki prefabrik evlerin fiyatlarını ve ürün kodlarını içermektedir. İşte, Temmuz 2023 prefabrik ev fiyat listesinde yer alan bazı seçenekler:

  1. 50 m2 Prefabrik Ev (Ürün Kodu: IP 050) - 299.900 TL

    • Orta büyüklükteki bu prefabrik ev, ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor. Küçük aileler veya tek kişilik haneler için ideal bir seçenektir.

  2. 70 m2 Prefabrik Ev (Ürün Kodu: IP 070) - 309.900 TL

    • Daha geniş bir yaşam alanı sunan bu prefabrik ev, ferah bir yaşam isteyenler için uygundur. Ailelerin rahatlıkla yaşayabileceği bir ev modelidir.

  3. 85 m2 Prefabrik Ev (Ürün Kodu: IP 085) - 458.900 TL

    • Dört kişilik aileler için uygun olan bu prefabrik ev, modern tasarımı ve kullanışlı iç mekanıyla tercih sebebidir.

  4. 100 m2 Prefabrik Ev (Ürün Kodu: IP 100) - 515.900 TL

    • Büyük ailelere hitap eden bu prefabrik ev, iki katlı ve geniş bir yaşam alanı sunmaktadır.

  5. 148 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı (Ürün Kodu: IP 148) - 815.900 TL

    • Geniş bir yaşam alanı arayan aileler için ideal olan bu prefabrik ev modeli, çift katlı ve ferah bir yapıya sahiptir.
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