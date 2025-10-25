Pop Müziğin Yıldızı Edis’in Büyük Sırrı: "Belim Çıkacak Gibi Hissediyorum."

Edis’ten Sağlık İtirafı: “Belim Çıkacakmış Gibi Hissediyorum”

Harbiye’de Duygusal Anlar

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü sanatçı, performansı ve sahne enerjisiyle yine ayakta alkışlandı. Ancak konser sırasında yaptığı açıklama, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.



Konser boyunca dans etmeye devam eden Edis, bir şarkı arasında seyircileri selamladı ve sahne öncesinde yaşadığı sağlık sorununu paylaştı. “Bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum.” diyerek durumunu anlattı.

Edis ve Dua Lipa Buluşması Hâlâ Gündemde

Ünlü popçu, geçtiğimiz ay Kosova’daki Sunny Hill Festival’de sahneye çıkarak dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’dan önce performans sergilemişti. Sahne öncesi kuliste bir araya gelen ikili, sıcak bir sohbet gerçekleştirmişti. Edis, Lipa’yı İstanbul’a davet etmiş, Dua Lipa da “Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum.” karşılığını vermişti. Bu diyalog o dönem sosyal medyada çok konuşuldu.



Harbiye konserinde de hayranlarından gelen alkışlarla moral bulan Edis, “Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Kimseyi otururken görmek istemiyorum.” sözleriyle seyircisini coşturdu.

Bel Fıtığıyla Sahnede Mücadele

Konser sırasında bel bölgesine yerleştirdiği bandajları gösteren Edis, rahatsızlığından dolayı zorlandığını açıkça ifade etti. Buna rağmen performansından ve enerjisinden ödün vermedi. Sanatçı, hem iyileşmek hem de sahnede eskisi gibi özgürce dans edebilmek için tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.



Hayranları ise sosyal medyada “Dikkat et, kendine iyi bak” mesajlarıyla ünlü isme destek verdi. Edis, konser sonunda ayakta alkışlandı ve sahneden büyük bir sevgi seliyle uğurlandı.