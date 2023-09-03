Polis, bekçi, öğretmen, memur, hizmetli, imam maaşları netlik kazandı! İşte memurların Ocak 2024 muhtemel zamlı maaşları

Enflasyonun yükselişe geçtiği bir dönemde, kamu personelleri maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyordu. İşte son dakika bilgileri ve muhtemel maaş zamları:

Temmuz Ayı Zammı

Haziran ayına kadar düşen enflasyon rakamları, sonrasında yeniden yükselişe geçti. Özellikle seçim sonrası doların değer kazanması, enflasyonu yukarı çekti. Ağustos ayında açıklanan Temmuz enflasyon rakamları oldukça dikkat çekiciydi:

"TÜFE'deki (2003=100) değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti."

Bu rakamlar, önceki aya göre %9,49'luk bir enflasyon artışını işaret ediyor.

Merkez Bankası Beklentisi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Zammı

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan memur maaş zammı kararı, kamu personelinin maaş artışlarını belirliyor. Hakem Heyeti kararına göre, memurlar Ocak 2024'te %15 oranında toplu iş sözleşmesi zammı alacaklar. Bu zammın yanı sıra, enflasyon farkı oluşması halinde bu oran ekleniyor.

Toplu iş sözleşmesi zammı ve Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren muhtemel memur maaşları şu şekilde olacak:

Hizmetli maaşı: 32.100 TL

Memur maaşı: 33.400 TL

Bekçi maaşı: 35.800 TL

İmam maaşı: 36.000 TL

Öğretmen maaşı: 36.400 TL

Tekniker maaşı: 36.700 TL

Polis maaşı: 42.000 TL

(*Enflasyon farkı + Toplu sözleşme oranı = %44 kabul edilmiştir.)

Memur maaşlarına gelecek olan bu zamlar, kamu çalışanlarının maddi durumlarını olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Net Zam Ne Zaman Belli Olacak?

Bu zam oranları, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kesinlik kazanacaktır. Memurlar için beklenen zammın yanı sıra, enflasyonun seyrinin de dikkatle takip edilmesi gerekecektir.