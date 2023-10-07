Poğaça hamuruna onu koymayı unutmayın! Balon gibi kabaran poğaçanın sırrı

Poğaça denince akla yumuşak, pofuduk ve nefis lezzetleri gelir. Ancak yoğurtlu poğaça tarifi, bu lezzeti zirveye taşıyan bir sırdır. İşte bu özel tarifle, mis kokulu poğaça deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Yoğurtlu Poğaça: Kahvaltıların Vazgeçilmezi

Yoğurtlu poğaça, klasik poğaça tariflerine nazaran çok daha yumuşak bir doku sunar. İster içini doldurarak zengin bir lezzet oluşturun, ister sadece yoğurduyla baş başa bırakın.

Malzemeler:

1 bardak ılık su (200 ml)

1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt (200 ml)

1 su bardağı sıvı yağ (150-200 ml)

2 yumurta akı (sarıları üzeri için)

1 paket instant maya

2 silme tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı toz şeker

6-7 su bardağı un

Üzeri için:

2 yumurta sarısı

İsteğe bağlı olarak çörek otu, susam veya haşhaş tohumu

İç harç:

Baharatlı haşlanmış patates, maydanozlu lor, kaşar veya kıyma ile dilediğiniz bir harç hazırlayabilirsiniz.

Hazırlık Adımları:

Şeker, maya ve ılık suyu karıştırarak 10 dakika bekletin. Maya köpüktlenmeye başladığında diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Aldığı kadar unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamuru yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalanmış hamuru küçük parçalara bölün. Hamurları yuvarlayıp tepsiye yerleştirin ve 40-45 dakika daha bekletin. 200 dereceye ısıtılmış fırında yumurta sarısı sürülmüş ve süslenmiş poğaçaları pişirin. Poğaçalar fırından çıktığında üzerini kapatın.

Lezzetli ve yumuşacık yoğurtlu poğaçalarınız servise hazır. Afiyet olsun!