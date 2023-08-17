Piyasayı karıştıran açıklama! Elinde 1 gram altını olan okusun! Kuyumcular açıkladı, gram altın bu fiyata yükselecek!

Elinde 1 gram altını olan okusun! Kuyumcular açıkladı, gram altın bu fiyata yükselecek! Piyasayı karıştıran açıklama- Türkiye'de altın piyasasının güncel durumu sürekli olarak takip edilirken, ilerleyen haftalarda ve aylarda altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği de büyük bir merak konusu. Özellikle gram altın için, kuyumcuların fiyat tahminlerinin nasıl değiştiği önemli bir konudur.

Altın Yatırımları Artıyor

Türkiye'de altın yatırımlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Dolar kurunun belirli bir seviyede sıkıştığını gören vatandaşlar, yeni bir dolar müdahalesi ihtimali nedeniyle altın piyasasını tercih etmeye başladılar. Özellikle gram altın fiyatları ise sürekli olarak hareketleniyor. Peki, şu an gram altın ne kadar? Kuyumcuların son fiyat tahminleri neler?

Kuyumcuların Görüşleri

Altın piyasasının merkezinde yer alan kuyumcu Süheyl Şentürk, altın yatırımlarının bu yıl büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Özellikle Kapalıçarşı'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Şentürk, böylesine yüksek bir altın talebiyle daha önce karşılaşmadığını belirtti. Kendisi, gram altın talebinin o kadar arttığını ve yetiştirilemez hale geldiğini söyledi.

Dolar kurunun ve diğer yatırım araçlarının enflasyona karşı koruyamayacağı düşünülen dönemlerde, insanların altına yönelmeye başladığını söyleyen Şentürk, uzun vadeli yatırım yapanların altın tercih ettiğini ifade etti.

Gram Altın Fiyatları ve Tahminleri

Gram altın fiyatlarında görülen dip seviyenin çeşitli nedenleri olduğunu belirten Süheyl Şentürk, bu fiyatların kalıcı olmadığını ve altın fiyatlarının yakın zamanda sert bir yükseliş göstereceğini söyledi. Kendisi, gram altının fiyatının yıl sonuna gelindiğinde 2.100 TL'ye ulaşabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Son zamanlarda altın makas aralığının arttığını belirten Şentürk, fiziki altın yatırımının önemine vurgu yaptı. Bankalardan sanal hesaplar üzerinden altın almanın yerine, geleneksel yatırımcının elle tutulur bir şekilde altın görmek istediğini söyledi. Bu makas aralığının gelecekte de olacağını belirten Şentürk, bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.