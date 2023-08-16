Piyasayı darmaduman edecek! Yeni üretilen bu araba Türkiye'de 247.000 TL'den peynir ekmek gibi satılacak

Yeni üretilen bu araba Türkiye'de 247.000 TL'den peynir ekmek gibi satılacak! Piyasayı darmaduman edecek- Dünyada yaşanan koronavirüs salgını ve sonrasında yaşanan gelişmeler sıfır araç stok sorununa neden oldu. Bu anlamda araba fiyatları tarihi zirvelere ulaştı.Bu artışın etkisi en çarpıcı biçimde Türkiye'de hissedildi. Artan talep, yükselen enflasyon ve dalgalanan döviz kurları, araç fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu.

Araç fiyatlarının düşeceği umuduyla alımını erteleyenler, bu beklenmedik durumdan olumsuz etkilendi. Fiyatlar sadece düşmek bir yana, aksine daha da yükseldi. Bu durum, dar gelirlilerin yanı sıra orta gelirli kesimin de araç sahibi olma hayallerini zorlaştırdı.

RKS M5 Modeli: Ülkenin En Ucuz Sıfır Aracı

Tam da bu süreçte, ülkenin en ucuz sıfır aracı olarak bilinen RKS M5 Modeli öne çıktı. Yükselen benzin ve motorin fiyatları, elektrikli araçlara yönelişi hızlandırdı. Elektrikli araçlar giderek daha fazla ilgi görürken, RKS M5 Modeli de öne çıkmaya başladı. Ağustos ayında açıklanan fiyat listesi, birçok kişi için cazip bir seçenek haline geldi.

RKS M5 modeli için yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı nakit ödeme fiyatı 232 bin 202 TL olarak belirlendi. Taksitli ödeme seçeneği tercih edenler için farklı vadelerde farklı fiyatlar sunuluyor.

7 aya kadar olan taksitli alımlarda satış fiyatı 236 bin 846 TL olarak uygulanırken, 12 ay vadeli satışlarda fiyat 247.000 TL olarak revize ediliyor.

Toplu Taşıma Alternatifleri ve Ulaşım Sorunu

Türkiye'deki otomobil sektöründeki bu dalgalanmalar, sadece ekonomik etkileri değil, aynı zamanda toplumsal hareketliliği de etkiliyor. Toplu taşıma seçeneklerine sınırlı erişimi olan bireyler için ulaşım ciddi bir sorun haline geldi. Bu nedenle araç fiyatlarındaki istikrarsızlık, toplumun mobilitesini ciddi şekilde sınırlıyor.