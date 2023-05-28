Piyasayı alt üst etti! Chery eQ7 fiyatı çok ucuz çok! Özellikleri ise herkesi şaşırtıyor

Özellikleri ise herkesi şaşırtıyor. Piyasayı alt üst etti! Chery eQ7 fiyatı çok ucuz çok- Chery, son dönemde adından sıkça söz ettiren bir marka olarak karşımıza çıkıyor ve Türkiye'ye yeni bir model olan eQ7'yi getiriyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre, aracın yurt dışı fiyatının 21 bin dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye'ye geldiğinde ise diğer sıfır araçlara ve benzer modellere göre oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Otomotiv Gazetecisi Murat Tosun'un açıklamalarına göre, eQ7'nin Türkiye'deki fiyatının yaklaşık olarak 800 bin lira olması bekleniyor. Bu fiyatla birlikte aracın Türkiye pazarında rekabetçi bir konuma sahip olması hedefleniyor. eQ7 modeli, 208 beygir gücü üreten bir motorla donatılmış olacak ve aracın hafif bir yapıya sahip olması planlanıyor. Chery, özel tamamen alüminyum saf elektrik teknolojisi platformu kullanarak aracın ağırlığını yaklaşık %25 oranında azaltabileceğini ve performansı artırmak için çeşitli alüminyum malzemelerin kullanılacağını belirtiyor.

İç mekan görsellerine bakıldığında, çift ekranlı bir tasarımın tercih edildiği görülüyor. Gösterge paneli ve merkezi kontrol ekranı, simetrik klima çıkışlarıyla birlikte yerleştirilmiş. Orta konsolda vites kolu yerine farklı bir düzenleme kullanılmış.

Görünüm açısından, Chery eQ7'nin ön yüzü yamuk bir düzeni benimsemiş ve popüler bölünmüş far grubuyla dikkat çekiyor. Uzun ve kısa huzmeli farlar, ön yüzdeki hava kanallarına entegre edilmiş şekilde tasarlanmış.

Chery'nin eQ7 modeli, uygun fiyatı, hafif yapısı ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bir elektrikli araç seçeneği olarak Türkiye pazarında kendine yer bulmayı hedefliyor. Araçseverler, eQ7'nin Türkiye'deki satışa çıkış tarihini ve detaylarını heyecanla bekliyorlar.